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16 окт 2018

Volvo поднимает цены в России

Volvo поднимает цены в России

По информации аналитиков рынка российские дилеры шведского концерна Вольво подняли цены почти на весь модельный ряд своих автомобилей. Среднее увеличение цен составило от 27 до 157 тысяч рублей

S90 теперь стоит от 2,8 до 4,3 млн рублей. Подорожала от 47 до 67 тыс. руб.

В сегменте универсалов V40 Cross Country стала стоить от 1,67 до 2,4 млн. руб., а за V90 Cross Country хотят от 3,23 до 4,73 млн. рублей. Среднее увеличение составило 27 – 157 тысяч рублей.

В семействе кроссоверов теперь такие цены: за XC40 просят от 2,37 до 3,1 млн. рублей с бензиновым агрегатом и от 2,24 до 3,043 млн рублей за варианты с дизелем. Прибавка составила 40 – 83 тысяч рублей. XC60 теперь стоит от 3,14 до 4,04 млн. рублей за машины с бензиновым двигателем и от 3,14 до 3,89 млн. рублей за автомобили с дизельным силовым агрегатом. Прибавка составляет 53 – 61 тыс. рублей. XC90 – её новая цена от 3,82 до 5,08 млн. рублей за комплектацию с бензиновым двигателем и 4,19 до 4, 82 млн. рублей за авто с дизелем. Гибридные XC90 стоят от 5,540 до 8,58 млн. рублей Прибавка составляет от 61 до 71 тыс. рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, Автостат

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