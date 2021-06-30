Volvo показал концепт нового XC90

Шведский концерн представила электрический концепт-кар под названием Concept Recharge. Экспериментальный автомобиль должен дать представление о дизайнерском языке новых моделей, включая следующее поколение XC90.

У концепта очень много интересных деталей. Например, мы имеем здесь очень просторный салон. У кроссовера нет центральных стоек, а задние двери открываются против направления движения. Правда, будет ли подобное решение существовать на серийном автомобиле – неизвестно. Разумеется, концепт является электрическим. Пожалуй, альтернативу здесь представить очень сложно, учитывая, что в марте текущего года компания Volvo официально объявила о том, что к 2030 году в ее линейке не останется машин с традиционными двигателями.

Технических характеристик производитель не представляет. Зато известно, что автомобиль получит серьезный набор систем безопасности. Также будет присутствовать и автопилот, причем в экстренных случаях электроника сможет самостоятельно контролировать основные системы машины

