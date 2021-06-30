Автомобильный портал Motorpage
30 июн 2021

Volvo показал концепт нового XC90

Volvo показал концепт нового XC90

Шведский концерн представила электрический концепт-кар под названием Concept Recharge. Экспериментальный автомобиль должен дать представление о дизайнерском языке новых моделей, включая следующее поколение XC90.

У концепта очень много интересных деталей. Например, мы имеем здесь очень просторный салон. У кроссовера нет центральных стоек, а задние двери открываются против направления движения. Правда, будет ли подобное решение существовать на серийном автомобиле – неизвестно.  Разумеется, концепт является электрическим. Пожалуй, альтернативу здесь представить очень сложно, учитывая, что в марте текущего года компания Volvo официально объявила о том, что к 2030 году в ее линейке не останется машин с традиционными двигателями.

Технических характеристик производитель не представляет. Зато известно, что автомобиль получит серьезный набор систем безопасности.  Также будет присутствовать и автопилот, причем в экстренных случаях электроника сможет самостоятельно контролировать основные системы машины
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo XC60 (2022)

Volvo XC60 обновился

11 марта 2021

Volvo представился свой новый электромобиль

03 марта 2021

Volvo отзывает автомобили в России

02 марта 2021

Volvo убьет свои автомобили с ДВС и автосалоны

02 марта 2021

Volvo готовится презентовать новый электрокар

23 декабря 2020
Volvo XC40 Recharge (2020)

Электромобиль Volvo едет в Россию!

01 декабря 2020

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Touareg - volkswagen touareg r-line (2021) дистанция престижа Тест драйв
30 июня 2021

Volkswagen Touareg
"Дистанция престижа"
Volvo S90 - volvo s90 (2020) исторический протеже
Тест драйв
28 июня 2021

Volvo S90
"Исторический протеже"
KIA Picanto - kia picanto (2021) физика и лирика
Тест драйв
24 июня 2021

KIA Picanto
"Физика и лирика"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 5 4 5