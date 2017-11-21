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21 ноя 2017

Volvo поставит Uber 24 тысячи беспилотных кроссоверов

Volvo поставит Uber 24 тысячи беспилотных кроссоверов
Автор фото: фирма-производитель

Компании Volvo и Uber расширили свое сотрудничество, заключив соглашение, по которому шведы поставят оператору услуг такси 24 тысячи автомобилей с системами полного автономного вождения. Машины будут поставлены в период с 2019 по 2021 годы.

Заключения контракта не стало сюрпризом: именно Uber тестирует кроссоверы XC90, оснащенные системами автономного вождения в Северной Америке. В настоящее время флот таких автомобилей насчитывает 100 штук.

Однако, новый контракт не ограничивается только XC90, а включает в себя и другие модели, построенные Volvo на платформе SPA (Scalable Product Architecture), а это не только автомобили 90-го семейства, но и второе поколение кроссовера XC60.

При этом Uber намерен использовать беспилотные автомобили в сервисе райдшеринга — совместного использования несколькими людьми автомобиля, который следует по оптимальному для всех них маршруту.

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При написании новости использовалась информация:
Volvo

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