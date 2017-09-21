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21 сен 2017

Volvo представила компактный кроссовер XC40

Volvo представила компактный кроссовер XC40
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo на специальном мероприятии в Милане представила свой компактный кроссовер XC40. Это первая модель компании, построенная на платформе CMA (Compact Modular Archtecture).

По своим размерам Volvo XC40 схож с основными конкурентами, такими как BMW X1, Audi Q3 или MINI Countryman. Но за счет большой колесной базы, коротких свесов, двухцветного решения кузова выглядит машина куда более динамичнее и молодежнее них. Именно на молодую публику и рассчитан XC40. Шведы говорят, что новинка стала самой эмоциональной и яркой моделью компании за всю ее историю.

Интерьер решен в духе XC60 и XC90, но центральная консоль с 9-дюймовым вертикальным экраном здесь сильнее повернута к водителю. Шведы говорят, что несмотря на то, что XC40 получился стильным, он стал еще и самым практичным. Например, для того, чтобы освободить место в карманах дверей в XC40 избавились от динамиков в них, перенеся их и низкочастотный сабвуфер на переднюю панель. Объем багажника в 460 литров вполне стандартный для класса.

На первом этапе Volvo XC40 получит 2-литровые 4-цилиндровые турбодизель и бензиновый двигатель мощностью 195 и 245 л.с. Затем должны появиться новые варианты, кроссовер с гибридной силовой установкой и, наконец, полностью электрическая версия.

Для покупателей XC40 Volvo запускает сервис Care by Volvo. Он немного похож на долгосрочную аренду автомобиля: покупатель оформляет подписку  и платит абонентскую плату за пользование автомобилем. Но в Volvo дополнили услугу консьерж-сервисом, таким как заправка автомобиля, его мойка, доставка товаров прямо к автомобилю. Подписка действует 24 месяца, после чего покупатель может выбрать новый автомобиль. Пока Care by Volvo будет действовать в Швеции, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Норвегии, Польше и в Соединенных Штатах.

До России Volvo XC40 доберется в следующем году. Тогда же будут объявлены цены и комплектации для нашей страны.

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При написании новости использовалась информация:
Volvo

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