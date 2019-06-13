Volvo представила серийный беспилотник

Компания Volvo представила первый серийный беспилотный автомобиль, разработанный совместно с такси-сервисом Uber. Машину создали на базе внедорожника XC90.

Новинка оборудована всеми современными вспомогательными системами, отвечающими за работу акселератора, тормоза и рулевого управления, которые адаптированы для взаимодействия с собственным программным обеспечением Uber.

Внедорожник ориентируется в пространстве при помощи сложного комплекса сенсоров, постоянно сканирующих окружающую обстановку для безопасного передвижения. Также машина оборудована резервными системами рулевого управления и торможения, чтобы в случае возникновения внештатной ситуации автомобиль остановился с соблюдением всех правил.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Volvo и Uber было заключено в 2016 году. По нему шведский автопроизводитель является основным поставщиком машин для автопарка Uber, а последняя в свою очередь предоставляет доступ к своим наработкам в области автономного вождения.