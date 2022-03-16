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16 мар 2022

Volvo представила свои самые мощные гибриды в истории

Volvo представила свои самые мощные гибриды в истории
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo анонсировала доработанную силовую установку Recharge T8 для топовых вариантов целого ряда моделей, включая семейство 60, а также седан S90 и кроссовер XC90

Доработки свелись к увеличению мощности электромоторов, если раньше он выдавал 87 лошадиных сил, то теперь его отдача составляет целых 143 лошадиные силы.  Бензиновые двигатели были также доработаны – ради увеличения экономичности. Общая мощность гибридной силовой установки  -455 лошадиных сил.

Важный нюанс,  на машины теперь будут устанавливаться и более емкие аккумуляторы – 18.8 кВт.ч против прежних 11.6 кВт.ч.  На практике это будет выражаться в сравнительно большом пробеге на электротяге -  производитель заявляет около 70 километров. К слову, к 2030 году шведский автопроизводитель хочет полностью отказаться от машин с ДВС, причем гибриды тоже попадут «под нож».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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