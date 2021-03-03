Volvo представился свой новый электромобиль

Строго говоря, перед нами еще одна версия XC40 Recharge, причем все отличия сконцентрированы лишь в области стиля.

Volvo C40 – плоть от плоти XC40 Recharge, особенно, в плане техники. Те же самые два электромотора с общей отдачей в 400 с лишним лошадиных сил. Тот же блок аккумуляторов, который обеспечивает запас хода в 415 километров на одном заряде. Любопытно, что автомобиль достаточно резвый – разгон до сотни немногим больше четырех секунд, однако, максимальная скорость машины ограничена на отметке в 160 километров в час.

Другое дело стиль. По сути перед нами первый купе-кроссовер от Volvo. Пусть машина и унифицирована с XC40 по некоторым кузовным панелям, но выглядит она совершенно иначе. К слову, новый форм-фактор вызван тем, что в Volvo хотят завладеть вниманием и молодой аудитории.