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17 сен 2020

Volvo привезла в Россию обновленный седан S90 и универсал V90

Volvo привезла в Россию обновленный седан S90 и универсал V90
Автор фото: фирма-производитель

Шведская марка начала российские продажи обновленных моделей S90 и V90, который получили слегка измененную внешность и ограничитель скорости в 180 км/ч

Компания Volvo объявила о начале российских продаж обновленного седана S90 и универсала повышенной проходимости V90 Cross Country. Автомобили претерпели некоторые стилистические изменения, а также обзавелись дополнительным оборудованием. От предшественников модели можно отличить благодаря другой решетке радиатора, спойлеру новой формы, модернизированным бамперам, а также измененной оптике с динамическими указателями поворота. Плюс ко всему для седана и универсала стали доступны колесные диски нового дизайна и новые цвета окраски кузова.

Наконец, максимальную скорость новых автомобилей в целях безопасности принудительно ограничили 180 км в час. Решение снизить «максималку» обусловлено реализацией стратегии Vision 2020, согласно которой возможность гибели или получения серьезных травм в автомобилях Volvo должна быть сведена к минимуму.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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