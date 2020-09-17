Volvo привезла в Россию обновленный седан S90 и универсал V90

Шведская марка начала российские продажи обновленных моделей S90 и V90, который получили слегка измененную внешность и ограничитель скорости в 180 км/ч

Компания Volvo объявила о начале российских продаж обновленного седана S90 и универсала повышенной проходимости V90 Cross Country. Автомобили претерпели некоторые стилистические изменения, а также обзавелись дополнительным оборудованием. От предшественников модели можно отличить благодаря другой решетке радиатора, спойлеру новой формы, модернизированным бамперам, а также измененной оптике с динамическими указателями поворота. Плюс ко всему для седана и универсала стали доступны колесные диски нового дизайна и новые цвета окраски кузова.

Наконец, максимальную скорость новых автомобилей в целях безопасности принудительно ограничили 180 км в час. Решение снизить «максималку» обусловлено реализацией стратегии Vision 2020, согласно которой возможность гибели или получения серьезных травм в автомобилях Volvo должна быть сведена к минимуму.