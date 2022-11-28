Volvo провела серьезную модернизацию кроссоверов XC40 и С40

Начинка базовых электрокроссоверов серьёзно изменилась: двигатель сменил местоположение, стал мощнее. Кроме того автомобили получили емкие батареи

Начнем с главного – если смотреть на моноприводные версии кроссоверов, то их превратили из переднеприводных машин в заднеприводные. Да, теперь мотор стали размещать на задней оси. Кроме того, мотор стал мощнее – 238 лошадиных сил. Ёмкость аккумулятора самых простых версий увеличилась с 69 до 73 киловатт-часов, расход электроэнергии снизился на 10-20 процентов.

Еще один важный нюанс – автомобили стали поддерживать 200-киловаттные зарядные станции, что существенно сократило время восполнения энергии. К слову, увеличенные батареи в 75 киловатт-часов появились и на полноприводных модификациях.