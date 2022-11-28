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28 ноя 2022

Volvo провела серьезную модернизацию кроссоверов XC40 и С40

Volvo провела серьезную модернизацию кроссоверов XC40 и С40
Автор фото: фирма-производитель

Начинка базовых электрокроссоверов серьёзно изменилась: двигатель сменил местоположение, стал мощнее. Кроме того автомобили получили емкие батареи

Начнем с главного – если смотреть на моноприводные версии кроссоверов, то их превратили из переднеприводных машин в заднеприводные.  Да, теперь мотор стали размещать на задней оси. Кроме того, мотор стал мощнее – 238 лошадиных сил. Ёмкость аккумулятора самых простых версий увеличилась с 69 до 73 киловатт-часов, расход электроэнергии снизился на 10-20 процентов.

Еще один важный нюанс – автомобили стали поддерживать 200-киловаттные зарядные станции, что существенно сократило время восполнения энергии.  К слову, увеличенные батареи в 75 киловатт-часов появились и на полноприводных модификациях.

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