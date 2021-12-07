Volvo разрабатывает конкурента Mercedes-Benz GLA

Это будет самая компактная модель в продуктовом ряду марки. Сообщается, что новинка получит индекс XC20

Важно отметить, что все технические компоненты будут позаимствованы у модели Zeekr001, то есть начинка здесь даже не от Geely, а от ее премиального суббренда! Здесь будет использоваться платформа SEA, которую инженеры трех фильм разрабатывали совместно! Вернемся к силовым установкам и батареям. На Volvo XC20 будут использоваться очень емкая батарея, которая обеспечит 700-километровый запас хода. Что касается двигателей, то здесь пока ничего не раскрывается, так как даже сам исходник Zeekr001 находится в статусе концепта.

Если говорить о внешности, то Volvo XC20/C20 выполнен в новом фирменном стиле, который дебютирует на флагманском кроссовере XC90 следующего поколения. Это означает, что общие черты будут позаимствованы у концепт-кара Volvo Recharge. Дата премьеры назначена на середину 2022 года.