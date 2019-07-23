Volvo сделает два противоположных кроссовера

По имеющимся сведениям, руководство марки рассматривает возможность выпуска сразу двух новых моделей. Обе будут кроссоверами — одна займёт место под XC40, другая — над XC90.

Как сообщает AutoExpress, фирма готовит ещё две премьеры помимо, уже ранее подтвержденного, электрического кроссовера на базе компактной модели XC40. Новинки также будут иметь форм-фактор кроссоверов, только первый станет самым маленьким, а второй- самым большим. Соответственно, они разместяться ниже сороковой и выше девяностой модели соответственно.

Генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон подтвердил британскому изданию, что компания рассматривает такой вариант развития событий, но от детальных комментариев отказался. При этом ранее топ-менеджер позитивно оценил возможность выпуска компактных моделей. Предполагается, что на такой шаг компания идет ради возвращения к росту прибыли.