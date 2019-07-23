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23 июл 2019

Volvo сделает два противоположных кроссовера

Volvo сделает два противоположных кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

По имеющимся сведениям, руководство марки рассматривает возможность выпуска сразу двух новых моделей. Обе будут кроссоверами — одна займёт место под XC40, другая — над XC90.

Как сообщает AutoExpress, фирма готовит ещё две премьеры помимо, уже ранее подтвержденного, электрического кроссовера  на базе компактной модели XC40. Новинки также будут иметь форм-фактор кроссоверов, только первый станет самым маленьким, а второй- самым большим.  Соответственно, они разместяться ниже сороковой и выше девяностой модели соответственно.

Генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон подтвердил британскому изданию, что компания рассматривает такой вариант развития событий, но от детальных комментариев отказался. При этом ранее топ-менеджер позитивно оценил возможность выпуска компактных моделей.  Предполагается, что на такой шаг компания идет ради возвращения к росту прибыли.

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