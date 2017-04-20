В Volvo задумались над созданием новой линейки моделей, которая расположится на ступеньку ниже будущей «сороковой» серии. Об этом в одном из своих интервью заявил глава североамериканского отделения Volvo Лекс Керссемейкерс

«Все очень просто: сегодня 90-я серия самая большая, а 40-я — самая маленькая. А 20-я будет находиться на ступеньку ниже последней», — сказал он в интервью журналу Car&Driver. Никаких подробностей о проекте он не сообщил.

Вероятнее всего, первым увидит свет кроссовер Volvo XC20, который станет конкурентом Audi Q2, BMW X1, Mercedes-Benz GLA и Infiniti QX30. Затем можно будет ожидать появление и маленького седана S20.

Вероятнее всего «двадцатая» серия будет построена на укороченной модульной платформе Compact Modular Architecture (CMA), на которой базируется компактный кроссовер XC40. Самые маленькие Volvo получат 3-цилиндровые турбодвигатели, гибридные версии и, конечно же, полностью электрические варианты.

По словам Керссемейкерса самые маленькие Volvo будут продаваться по всему миру: интерес к компактным премиальным моделям растет даже там, где небольшие автомобили непопулярны, например, в США и Китае.