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2 мар 2021

Volvo убьет свои автомобили с ДВС и автосалоны

Volvo убьет свои автомобили с ДВС и автосалоны
Автор фото: фирма-производитель

К 2030 году шведская марка хочет серьезно переосмыслить свое существование. В планах – полная электрификация и отказ от автосалонов.

Да, в Volvo серьезно настроены продавать свои автомобили исключительно в сети. Руководство марки считает, что интернет-продажи являются более комфортными для клиентов, кроме того такой подход повысит прозрачность ценообразования. Правда, целиком от диллеров отказываться не будут, так как предпродажную подготовку машин и сервисное обслуживание никто не отменял.

Что касается электрификации, то это чуть ли не главная цель концерна. Постепенно Volvo уже встает на эти рельсы, выводя на рынок новые модели, например, недавний Volvo XC40 P8 AWD Recharge. Следующий шаг – полный отказ от гибридных моделей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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