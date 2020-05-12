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12 май 2020

Volvo выпустит новый кроссовер XC100

Volvo выпустит новый кроссовер XC100

Через три года шведская марка выпустит новый флагманский кроссовер, который будет конкурировать с Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6

Компания Volvo ведет разработку нового флагманского кроссовера, который получит название XC100 Recharge. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание Motor Trend. Премьера Volvo XC100 Recharge состоится в 2023 году — через один или два года после премьеры модели XC90 третьего поколения. Новинку построят на существенно модернизированной платформе SPA, которая предусматривает применение как гибридных, так и электрических силовых установок.

По предварительным данным, это будет большой кроссовер с купеобразным силуэтом, который будет конкурировать, например, с Mercedes-Benz GLE Coupe, BMW X6 и Audi Q8. При этом Volvo XC100 Recharge будет доступен с исключительно «зеленой» силовой установкой с двумя электромоторами — на передней и задней оси.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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