Volvo выпустит новый кроссовер XC100

Через три года шведская марка выпустит новый флагманский кроссовер, который будет конкурировать с Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6

Компания Volvo ведет разработку нового флагманского кроссовера, который получит название XC100 Recharge. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание Motor Trend. Премьера Volvo XC100 Recharge состоится в 2023 году — через один или два года после премьеры модели XC90 третьего поколения. Новинку построят на существенно модернизированной платформе SPA, которая предусматривает применение как гибридных, так и электрических силовых установок.

По предварительным данным, это будет большой кроссовер с купеобразным силуэтом, который будет конкурировать, например, с Mercedes-Benz GLE Coupe, BMW X6 и Audi Q8. При этом Volvo XC100 Recharge будет доступен с исключительно «зеленой» силовой установкой с двумя электромоторами — на передней и задней оси.