Volvo XC40 и C40 переименованы и обновлены

Компания Volvo, которая входит в концерн Geely, представила обновление младших кроссоверов XC40 и C40 в версиях Recharge. И как это заведено у китайских компаний, новинки получили иной нейминг. Теперь это EX40 и EC40 соответственно

Изменения были внесены и в электрическую силовую установку. Опциональный пакет Performance для кроссоверов позволит увеличить мощность 2-моторной силовой установки до 442 л.с. (+34 л.с.). Крутящий момент такой же - 670 Нм. Емкость аккумулятора составляет 78 кВт*ч. Запас хода на EX40 составит 576 км, а EC40 - 583 км. Это на 41 км и 35 км больше, чем у предыдущей версии.

В плане дизайна практически ничего не изменились. Добавлены спецверсии Black Edition, отличающиеся полностью черным цветом Onyx и иными 20-дюймовыми колесными дисками.