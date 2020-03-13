Все кроссоверы Volvo стали броненосцами

Все кроссоверы компании Volvo теперь имеют бронированный вариант: линейка пополнилась моделями XC40 и XC60. До этого пуленепробиваемым был только XC90

Бронированные модификации разработаны совместно с бразильской фирмой Carbon Blindados, которая занимается защитой самых разных автомобилей (от MINI до Porsche). Для кроссоверов используется высокопрочная сталь толщиной 2,5—3 миллиметра и кевлар, а толщина стекол при этом достигает 20 миллиметров.

Класс защиты кроссоверов Volvo не раскрывается, однако в компании уточняют, что в силовую структуру кузова они не смешивались. Также без изменений остались все силовые агрегаты, подвеска и тормоза. Усилению в кроссоверах подверглись лишь дверные петли и стеклоподъемники. Одно из самых главных изменений – замена рамок дверных стекол, которые стали толще и прочнее оригинальных.

В первую очередь бронированные модификации созданы для Бразилии – страны, в которой распространена уличная преступность.