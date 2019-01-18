Volvo V40 пришел конец

Руководство марки заявило о скором прекращении жизненного цикла этой модели и выпуске полноценного преемника

Volvo V40 в понимании шведской марки уже полностью устарел и неспроста. Дело в том, что автомобиль построен на шасси Ford Global C, которое было разработано еще в начале 2000-х. И причина кроется даже не в возрасте шасси, а в том, что оно не позволяет реализовывать на его базе электрифицированные версии автомобилей, в отличие от современных платформ CMA и SPA. Фактически Volvo V40 остался чуть ли не единственным автомобилем в модельном ряду, который не использует модульную платформу.

Руководство марки считает, что тянуть с выводом новой модели на рынок компании не стоит, иначе она рискует потерять долю рынка. Скорее всего, через три года на место V40 придет некий купеобразный кроссовер, работа над которым уже ведется. Есть предположение, что множество черт автомобиль возьмет от прототипа Concept 40.2, который был показан широкой публике в 2016 году.