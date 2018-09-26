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26 сен 2018

Шведский концерн представил новый V60 Cross Country

Шведский концерн представил новый V60 Cross Country
Автор фото: фирма-производитель

Новая модель универсала V 60 появилась ещё в начале этого года. Однако в обычной модификации эта машина не будет поставляться на российский рынок – дилеры не увидели здесь больших перспектив

А вот новая модификация Кросс Кантри, недавно показанная концерном, уже скоро поступит в салоны РФ.

Руководство компании напоминает, что именно Volvo придумала этот тип семейных автомобилей для длительных семейных путешествий. Новая модель – заявка на самую безопасную машину в этом сегменте.

У V 60 CC увеличенный на 75 мм дорожный просвет и полный привод в базовой версии. Кроме того, в базе электронные помощники: торможение на спуске, старт на подъёме, контроль полосы и траектории в повороте, внедорожный режим движения. Пневматическая адаптивная подвеска предлагается в качестве опции.

Силовые агрегаты у Кросс Кантри предлагают в двух вариантах: бензиновый 225 л. с. и дизель 165 л. с. Обещают со временем и гибридную версию, но срок её выхода пока не назван.

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При написании новости использовалась информация:
Драйв, РБК

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