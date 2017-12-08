Компания Volvo объявила российские цены на универсал V90 Cross Country Ocean Race — спецверсию модели, которая была представлена в конце октября этого года.

Отличительной особенностью этой версии является салон с отделкой из «эконила»: переработанного нейлона, изготовленного в том числе из рыболовных сетей. Машина окрашивается исключительно в белый цвет с матовыми декоративными элементами и оранжевыми вставками.

Также Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race получил легкосплавные 20-дюймовые диски особого дизайна, багажник на крышу в цвет кузова автомобиля (доступен в качестве опции), ремни безопасности ярко-оранжевого цвета и такая же прострочка на дверных панелях, спортивные сиденья, непромокаемые защитные чехлы для передних кресел, два USB-порта для пассажиров задних сидений и еще два порта в багажном отделении, аккумуляторный LED-фонарик, хранящийся в стенке багажного отделения, и накладка на бампер, позволяющая не пачкать одежду при погрузке/выгрузке.

На российском рынке универсал можно заказать с теми же двигателями, что и обычный универсал: бензиновыми (249 и 320 л.с.) и дизельными (190 и 235 л.с.). Весь тираж спецверсии составляет всего 3000 экземпляров. На российском рынке цены начинаются с отметки в 3 794 000 рублей.