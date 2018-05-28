Кроссовер XC40 «выстрелил» на рынке неожиданно, похоже, даже для самих шведов. Представленная в прошлом году модель стала новым бестселлером марки.

Похоже, что в Volvo не рассчитывали на столь ошеломляющий успех: компания заявила, что из-за высокого спроса увеличит объем его производства в Европе и Китае.

Для удовлетворения спроса на планируется увеличение объемов производства модели XC40 на заводе в Генте (Бельгия), а также повышение производственных мощностей на заводе в Луцяо (КНР) в первой половине следующего года.

Новый XC40 стал первой моделью автопроизводителя, созданной на базе платформы CMA, которая была разработана совместно с «материнской» компанией Geely.

В России первые «живые» Volvo XC40 появится только в конце июне, но в представительстве говорят, что по количеству предзаказов компактный кроссовер уступает только более крупному XC60. У нас цены на Volvo XC40 стартуют с отметки в 2 160 000 рублей за переднеприводный вариант с 150-сильным турбодизелем.

Кроме того, компания объявила о своем намерении расширить линейку компактных автомобилей путём разработки новых моделей, создаваемых на основе компактной модульной архитектуры (CMA), – они придут на замену серии V40.