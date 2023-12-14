Опубликованы изображения интерьера AITO M9

В интернете появились изображения флагманского кроссовера AITO M9, созданного IT-корпорацией Huawei и компанией Seres. Автомобиль “вживую” покажут на пресс-конференции 26 декабря

Фактически самое интересное - это полностью цифровая передняя панель, состоящая из трех отдельных экранов. Один экран отведен под “приборку”, а два других под мультимедийную систему. Также можно заметить возвышающийся посередине циферблат, отсылающий нас к моделям Porsche. В отделке используется множество вставок под дерево. На центральном тоннеле имеется только “шайба” управления системами автомобиля и достаточно большой отсек, под крышкой которого, вероятно, скрыты беспроводные зарядки для смартфонов. Дополнен интерьер подсветкой, растянувшейся по дверным картам.

Известно, что AITO M9 получит гибридную силовую установку с 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. и двумя электродвигателями на 224 л.с. и 152 л.с. Гибрид будет комплектоваться батареей на 40 кВт*ч, которая только на электротяге позволит преодолеть до 175 км. Также заявлена и полностью электрическая версия с двумя электромоторами на 217 л.с. и 313 л.с. Емкость аккумулятора - 98 кВт*ч. Запас хода составит 630 км.