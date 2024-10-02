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2 окт 2024

Alpine подтвердила разработку нового электрического суперкара

Alpine подтвердила разработку нового электрического суперкара
Автор фото: фирма-производитель

Французская марка Alpine, входящая в концерн Renault, официально подтвердила разработку нового суперкара. Название модели пока не объявлено, но известно, что суперкар получит электрическую силовую установку

Разработка автомобиля будет вестись в новом парижском научно-исследовательском центре Hypertech Alpine, который построят по соседству от завода по выпуску двигателей для Формулы-1. Открытие запланировано на следующий год.

Пока никаких подробностей не раскрывается. Новая модель будет выпускаться вместе с преемником купе Alpine A110, который также в новом поколении станет электрическим. Для обоих автомобилей разработают новые твердотельные батареи и электрические силовые установки.

При написании новости использовалась информация:
autocar

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