Alpine подтвердила разработку нового электрического суперкара

Французская марка Alpine, входящая в концерн Renault, официально подтвердила разработку нового суперкара. Название модели пока не объявлено, но известно, что суперкар получит электрическую силовую установку

Разработка автомобиля будет вестись в новом парижском научно-исследовательском центре Hypertech Alpine, который построят по соседству от завода по выпуску двигателей для Формулы-1. Открытие запланировано на следующий год.

Пока никаких подробностей не раскрывается. Новая модель будет выпускаться вместе с преемником купе Alpine A110, который также в новом поколении станет электрическим. Для обоих автомобилей разработают новые твердотельные батареи и электрические силовые установки.