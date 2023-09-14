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14 сен 2023

Рожденный заново: Alpine готовит электрифицированную модель A310

Рожденный заново: Alpine готовит электрифицированную модель A310

Компания Alpine занимается разработкой электромобиля под названием A310, которое в 70-х годах носило 4-местное купе

Ожидается, что электрический A310 сохранит форм-факт оригинальной модели, но с рядом современных нововведений. Напомним, что модель 70-х годов выделялась шестью фарами, выстроенными в ряд. Также можно предположить, что автомобиль получит посадочную формулу 2+2, тем самым отдалив себя от единственной модели в компании А110.

На данный момент нет информации по техническим характеристикам автомобиля. Как ранее стало известно, Alpine разрабатывает новую платформу для электромобилей, на которой будут базироваться не только будущие купе, но также и “заряженный” хэтчбек и кроссовер.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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