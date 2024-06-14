“Заряженный” хэтчбек Alpine A290 на базе Renault 5 готовится к старту продаж

Компания Alpine представила серийную версию спортивного электрического хэтчбека A290. Это “заряженная” версия возрожденного хэтчбека Renault 5, дебютировавшего в феврале этого года. Спорткар оценили в 38 000 евро. Продажи начнутся этим летом

Alpine A290 отличается улучшенным аэродинамическим обвесом, а также фарами со светодиодными элементами в виде крестиков вместо квадратов, как у стандартного Renault 5. По габаритам A290 благодаря внешнему декору стал немного больше: 3990/1820/1520 мм., при колесной базе в 2530 мм. Видимые изменения внутри в основном касаются отделки и другого дизайна рулевого колеса. Мультимедийная система и цифровая “приборка” получили фирменную графику от Alpine. Также автомобиль получил эксклюзивную аудиосистему от Devialet.

Хот-хэтч предложен в двух модификациях. Стандартная версия получила электромотор мощностью 180 л.с. и 285 Нм крутящего момента, а флагманская - электромотор на 220 л.с. и 300 Нм крутящего момента В первом случае разгон до “сотни” - 7,4 с., а во-втором - 6,4 с. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч и 170 км/ч соответственно. Вне зависимости от комплектации, емкость аккумулятора составляет 52 кВт*ч. Максимальный запас хода - 380 км.