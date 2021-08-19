Проблема норм передвижения на электрических самокатах в нынешнем году обострилась в нашей стране необычайно. но власти чаще всего лишь «выражают озабоченность». Хотя во многих странах способы ее решения уже отработаны

Этим летом по российским городам разлетелись целые стаи электрических самокатов. Нет, в мегаполисах так называемые средства индивидуальной мобильности (сокращенно СИМ) прижились еще раньше, а вот по регионам новая разновидность транспорта широко разошлась только сейчас. Во многом потому, что сервисы поминутной аренды вырвались за пределы столиц: теперь одолжить двухколесный транспорт можно и в городах Золотого кольца, и на курортах Краснодарского края.

С точки зрения современного горожанина, самокат – это здорово. Он легкий, быстрый и (даже если покупать «за свои») недорогой: вполне приличную модель сегодня можно взять за 15–20 тыс. рублей. При этом новая мобильность подразумевает быст­рое перемещение и беспроблемную парковку. Свой подобный транспорт можно оставить прямо возле рабочего стола, а прокатный бросить там, где тебе удобно.

Правда, слово «бросить» оказалось вовсе не фигурой речи. Паркуют электрические СИМы нынче по принципу «а мне так хочется», поэтому перед станциями метро и автобусными остановками образовались настоящие лабиринты из кое-как припаркованных кикбайков. На что жалуются не только жители городов, но и коммунальщики: дескать, убирать улицы стало решительно невозможно.

Однако едущие «электрички» оказались даже страшнее валяющихся! Выяснилось, что инфраструктуры для нового транспорта практически нигде нет. Для пешеходов – есть, для автомобилистов – есть, а для самокатчиков – увы. Ведь разветвленная сеть велодорожек остается прерогативой избранных городов, поэтому на самокатах чаще всего ездят по тротуарам. Что нередко заканчивается конфликтами и столкновениями (в прямом и переносном смыслах).

Обостряет ситуацию правовая неопределенность. Чем считать электросамокат? Если подходить формально, то, когда мощность СИМа превышает 250 ватт, его можно подогнать под категорию мопедов. Но тогда владелец техники обязан иметь права категории М, надевать шлем и соблюдать правила движения для владельцев скутеров. А значит, ездить по проезжей части, а не по тротуарам. Или нет?

Причем Россия опять пытается догнать уходящий поезд, поскольку во всем остальном мире проблемой СИМов озаботились давно и всерьез. Скажем, в Китае велосипедистам и самокатчикам запретили ездить по тротуарам еще четыре года назад! Взамен же предоставили целую сеть дорожек, отделенных и от пешеходов, и от автомобилей. Более того, тамошние власти даже готовы строить целые велоэстакады, дабы не создавать заторы на перекрестках.

Для пущего порядка на средство индивидуальной мобильности заставили получать номерной знак, а максимальная скорость двухколесного транспорта ограничили отметкой 15 км/ч. С мая прошлого года 250-миллионную (а по некоторым данным, уже 300-миллионную) армию «наездников» вдобавок обязали носить шлемы. Из за этого цены на защитные «скорлупки» взлетели втрое! Но ничего, безопасность превыше всего.

Еще интереснее пример Франции. «Личным моторизованным средствам передвижения» настрого запретили разгоняться быстрее 25 км/ч. Иначе штраф – немыслимые 1500 евро! За выезд на тротуар наказание послабее, но тоже заметное – 135 евро. При этом на самокате должны быть гудок, фары, а на водителе – светоотражающая одежда. И никаких науш­ников – самокатчик должен отчетливо слышать все, что происходит вокруг.

Но опять же во Франции, а заодно в Германии, Испании, Чехии и других странах, закрывших пешеходные дорожки для двухколесного транспорта, есть дорожки велосипедные… А куда податься российскому адепту новой мобильности? На проезжей части, где из-за «нештрафуемого порога» автомобили мчатся со скоростью 80 км/ч, он просуществует считаные минуты.

Взять и отдать под кикбайки часть тротуаров, разлиновав соответствующую разметку, тоже неправильно, ведь ширины променадов часто не хватает для самих пешеходов. Хотя конкретные решения, конечно, должны принимать власти каждого населенного пункта, только они знают и понимают, где и как правильнее и экономнее организовать полосы для передвижения самокатчиков. А они – полосы – уже требуются.

Но это в теории. На практике же наступление новой реальности чиновниками принято не замечать. Ведь тут как: сделаешь дорожку для самокатов и велосипедов, так обязательно возмутятся автомобилисты, которые непременно найдут какую-нибудь убитую дорогу. Вы, дескать, бюджетные деньги на ерунду тратите, а мы подвески своих машин убиваем. Непорядок!

Между тем при грамотном подходе частные и прокатные «электрички» вполне могли бы стать национальным видом транспорта – доступным и удобным. Как минимум с мая по октябрь включительно. Вот только всевозможные СИМы больше воспринимаются как игрушка и развлечение, нежели вариант добраться из точки А до точки Б.

Про законодательство вообще лучше промолчать. Пока большие чиновники заседают по высоким кабинетам, решая, как (и надо ли вообще) переписать ПДД, проблема может решиться сама собой. Ну, скажем, наши восточные соседи придумают летающие скейтборды… Это, конечно, шутка, но не без доли правды: с самокатами, сегвеями и прочими моноколесами надо срочно что-то делать, иначе недалеко до настоящей войны между их водителями и пешеходами. Тем более что отдельные бои уже случаются…

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