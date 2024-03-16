В Соединенных Штатах произошла массовая конфискация автомобилей марок Porsche, Bentley и Audi из-за наличия в блоке управления компонента, произведенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая

Речь идет о тысячах премиальных автомобилей. Как поясняет газета Financial Times, принятый в 2021 году закон Соединенных Штатов нацелен на предотвращение использования уйгурского принудительного труда. В этой провинции Китая, согласно отчетам ООН и заявлениям Госдепартамента США, якобы происходит массовое преследование уйгурского населения, квалифицируемое некоторыми западными странами как геноцид. Практикуется насильственное заключение в трудовые лагеря.

Мне претит использование принудительного труда. Но мне нравятся машины концерна Volkswagen, равно как автомобили других марок, входящих в этот гигантский концерн. Современный автомобиль создан из тысяч и тысяч деталей, которые изготавливаются в разных странах мира. Он давно перестал быть чисто германским, французским или американским. Давно канули в Лету времена, когда на автомобильном заводе изготовляли практически все от первого до последнего болтика, а в собственных литейных цехах отливали блоки двигателей и головки цилиндров.

С учетом огромного производственного потенциала Китая, особенно в электротехнических отраслях и электронике, с учетом высокой конкурентоспособности его промышленных изделий можно с большой долей вероятности, если не с полной уверенностью, утверждать, что в каждом выпускаемом ныне автомобиле есть китайские компоненты. И уж как удалось недоброжелателям Volkswagen проследить производственную цепочку внутри Поднебесной и прийти к выводу о синьцзян-уйгурском следе в установленной на машинах концерна детали, остается только догадываться.

По информации той же Financial Times, Volkswagen обещает все уладить и даже приступил к замене запрещенной детали при одобрении американских таможенных органов. Немцы, как всегда, педантичны. «Как только мы получили информацию с обвинениями в отношении одного из наших субпоставщиков, мы начали расследование этого вопроса. Мы проясним факты, а затем предпримем соответствующие шаги. Они также могут включать прекращение отношений с поставщиками, если наши расследования подтвердят серьезные нарушения», — заявили представители Volkswagen британской газете.

Не сомневаюсь, что немецкие специалисты все уладят. И Porsche, и Bentley и Audi найдут своих заокеанских владельцев. Но при этом хотелось бы заметить, что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем не утихает. От нее страдают и производители из других стран — в частности, европейских. Очередной скандал с германским концерном наглядное тому подтверждение.

Volkswagen не первый раз становится вовлечен в скандальные разбирательства в Соединенных Штатах. Так, в 2015 году именно по инициативе исследовательской группы из Университета Западной Вирджинии разразился так называемый дизельгейт, когда концерн уличили во внедрении в автомобили специального программного обеспечения, которое занижало реальные показатели вредных выхлопов при тестах. Специалисты университета провели независимые замеры и установили, что фактические выхлопы дизельных фольксвагеновских двигателей выше заявленных в десятки раз. Это вызвало большой резонанс в Соединенных Штатах, Европе и мире. Снизились продажи автомобилей, концерну пришлось выплачивать многомиллиардные штрафы и компенсации. Глава автоконцерна Мартин Винтеркорн лишился своего поста, оставил руководство Audi Руперт Штадлер.

Понятно, что масштабы дизельгейта не идут ни в какое сравнение со скандалом с деталькой уйгурского происхождения. Но факт остается фактом — автомобиль сам по себе дело скандальное. Чтобы не осталось сомнений и сложился полный пазл, добавьте к сказанному загрязненный воздух и парниковый эффект, гибель людей на дорогах, промышленный шпионаж и несанкционированное копирование, наконец, использование подневольного труда.

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