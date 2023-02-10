Ох как были неправы незабываемые Ильф и Петров, утверждавшие, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Да, еще недавно так оно и было, но времена меняются и личный транспорт вновь превращается в атрибут для избранных

На совещании с правительством 16 ноября 2022 года Путин заявил: «Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, <...> никто не злоупотреблял, <...> не поднимал бы цены на автомобильную технику». Президент далее добавил: «Нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях».

А 22 ноября 2022 года Минтранс опубликовал распоряжение № АК-292 р. В разработанном в рамках поручения Владимира Путина документе содержатся развернутые рекомендации субъектам РФ «по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований». С чисто технической стороны главная рекомендация сводится к сокращению парковочных мест внутри кварталов и вдоль дорог, в том числе для местных жителей, и распространению практики платных парковок. «Удовлетворение спроса на длительное хранение (продолжительностью более 1 суток) автомобилей жителей объектов жилой застройки пункт 2.9 распоряжения рекомендует осуществлять «по возможности посредством создания внеуличных автостоянок и гаражей».

Общий смысл 12 страничного документа сжато сформулировали в интервью изданию «Коммерсант» представители правительства Тамбовской области: «Минтранс продолжает тематику стимулирования населения к отказу от личного транспорта в пользу общественного». Зачем стимулировать то, что происходит естественным путем? Если в феврале 2022 года российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей демонстрировал отрицательный рост в 4,8% относительно аналогичного периода 2021 года, то по итогам 11 месяцев этот показатель составил уже –60,9%. Сейчас простаивают 16 крупных предприятий по всей России, которые производят автомобильные комплектующие и автооборудование, в том числе двигатели. Как сообщает РБК, количество автомобильных брендов в стране за 2022 год сократилось с 60 до 14, из которых три отечественные, а остальные китайские. Представителю российского среднего класса понадобятся годы (при отказе от трат на что-либо еще), чтобы скопить 678?300 руб. на покупку самой доступной модели Lada без подушек безопасности и системы стабилизации.

Прекращение автомобилизации страны де-факто уже происходит. Используя лексику ПДД, автомобиль – это механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки людей и грузов. Но не только. Это еще и средство обеспечения личной свободы передвижения. Сомнительное качество для мира, который уже потренировали в «самоизоляции», работе и обучении на дистанте. Похоже, все идет по сценарию, изложенному в получившем недавно широкую известность прогнозе «Мир-2040», который еще в октябре 2013 года опубликовал астролог Константин Дараган. В «автомобильном» разделе прогноза говорится: «За период с 2030 до 2040 произойдет революция в транспортной сфере, что навсегда изменит привычный нам сейчас облик городов, заполненных чадящими пробками». А в недавнем интервью Юлии Меньшовой прорицатель уточнил: «В ближайшие 10–15 лет произойдет вытеснение частного транспорта общественным, скорее всего, электрическим, особенно в крупных городах. Каршеринг будет выступать в качестве промежуточного решения. Автомобиль вновь станет предметом роскоши. Произойдет острое расслоение общества по культурно-бытовым признакам, что приведет к созданию структуры наподобие кастовой».

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