«Синий экран смерти» показали 19 июля миллионы компьютеров по всему миру, обездвижив самолеты, поезда, больницы и другие критически важные для повседневной деятельности человека учреждения. Самый масштабный информационный сбой на планете — хороший урок того, что информационным системам мировой автоиндустрии будущего нужны единые прозрачные стандарты развития

Миллионы компьютеров по всему миру в одно мгновение превратились в «кирпич» 19 июля, который назван днем самого масштабного информационного сбоя в истории человечества.

Вместо привычного интерфейса на экранах компьютерной техники появилось уведомление об ошибке, которое позже было названо «синим экраном смерти».

Компьютерный сбой превратился в настоящий глобальный коллапс: сотни тысяч людей по всему миру в Австралии, США, Великобритании, Индии и других странах застряли на объектах транспорта — авиакомпании и железнодорожные перевозчики не смогли продолжать свою деятельность. Только в одних США число отмененных рейсов составило 1461, сообщил сайт отслеживания полетов FlightAware. Выключилась мировая банковская система, остановилась работа ряда государственных учреждений. Но самое тревожное, что оказались парализованными экстренные службы. Например, из США поступали сообщения, что там некоторое время не работала служба спасения 911. И особенно в разных странах пострадали медицинские структуры: доктора в панике писали сообщения о том, что не могут принимать пациентов, в некоторых случаях с трудом удавалось решать проблемы экстренной помощи.

Мировой коллапс произошел из-за сбоя в работе операционной системы (ОС) Windows от корпорации Microsoft. Виноватой оказалась антивирусная программа от компании CrowdStrike, которая в процессе обновления вырубала самую распространенную в мире ОС. Кстати, всемирную известность компания CrowdStrike получила в 2016 году, когда она якобы выяснила, что власти России организовали взлом почты демократической партии США, чтобы скомпрометировать Хиллари Клинтон — кандидата в президенты на выборах 2016 года. Как мы знаем, все эти расследования оказались без доказательств, однако такая политическая ангажированность принесла CrowdStrike значительные дивиденды, сделав ее крупным партнером Microsoft.

Но политика — это одно, а профессионализм в работе — другое, у руководства CrowdStrike хватило мужество признать свою ошибку: согласно официальному отчету Microsoft, из-за нее в мире моментально остановилась работа 8,5 млн компьютеров. Ближайшим по масштабу был сбой, вызванный в 2017 году распространением вируса WannaCry, когда пострадало порядка 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира.

Такие неприятные события — хороший повод в очередной раз задуматься о развивающейся цифровой революции в автомобильной сфере. Зависимость автомобиля от компьютеров становится все более критичной. Пока она выражается в различных электронных системах помощи водителю, но уже совсем близки времена, когда повсеместно будут использоваться роботизированные авто с тотальной зависимостью от компьютерных программ.

Не хотелось бы, чтобы управление автомобилями в будущем тоже попало в тотальную зависимость от такого же монополиста, каким является корпорация Microsoft (около 90% настольных компьютеров в мире сейчас работают на ее ОС). Дискуссию на этот счет необходимо развивать. В сфере автомобильного транспорта будущего нужны единые прозрачные трансграничные стандарты. Ведь смогли же страны в 1968 году, несмотря на все политические противоречия того времени, согласовать единую конвенцию о дорожном движении, благодаря чему в любом уголке мира водитель встречает на дороге понятные ему дорожные знаки. Безусловно, не стоит отрицать роль IТ в современной жизни человека и призывать всех ходить в шапочке из фольги для защиты от мифических компьютерных излучений. Но нам всем необходимы механизмы и гарантии того, чтобы информационные технологии не выходили из-под контроля, как то произошло недавно. И это особенно важно в сфере безопасности управления автомобилями.

