Коллекционирование марок сегодня далеко не на первом месте среди различных увлечений человечества. Это прежде, в конце XIX — начале XX века, любая марка, прибывшая на почтовом конверте с каких-нибудь невероятных Соломоновых островов, считалась ценностью независимо от номинальной стоимости. Особое место в коллекциях почтовых марок занимает автомобильная тематика

Сейчас медленная и ненадежная «бумажная» почта практически полностью сдала позиции многочисленным службам мгновенных электронных сообщений. Они без всяких марок в секунды достигают адресатов в любой точке мира, хоть на тех же самых «людоедских» островах. Причем сообщение может содержать не только текстовое послание, но и фото, видео, свидетельство о денежном переводе и многое другое.

А что же марки? Интерес к их собиранию по-прежнему есть, как есть и «бумажная» почта. И те же Соломоновы острова, а также другие экзотические страны продолжают выпускать марки с разнообразными изображениями.

Сюжетов для этих изображений бесчисленное множество. Это, во-первых, все значимые события мирового масштаба вроде очередных Олимпийских игр. Во-вторых — годовщины значимых событий, например географических открытий. В-третьих, космос. Искусство. Флора и фауна. Портреты исторических деятелей. Различная техника: паровозы, корабли, начиная с парусных, подводные лодки, военные и гражданские самолеты, танки и тракторы. И, конечно, автомобили.

Нет, марки, как и масштабные модели машинок, не могут служить паллиативом и заменить вам реальный автомобиль, способный ездить и возить, если у вас его еще нет. Но любителям автомобильной истории, думаю, будет не только не зазорно, но приятно и почетно иметь дома небольшие подборки марок на «четырехколесную» тематику. Тем более что некоторые из этих наборов-серий не только красивы, но и выполнены с высочайшей исторической точностью. Взгляните на советские марки — они стоят рассмотрения. Жаль только, что далеко не все модели, выпускавшиеся в СССР, попали на марки.

Примечательно, что за рубежом наши машины тоже известны. Так, художники из Сьерра-Леоне с завидной достоверностью изобразили нашу «Победу», да еще на фоне Храма Василия Блаженного. Приятно ведь, черт возьми. А вот живописцы из Нигера не постарались, и вы только по отдельным деталям распознаете в желтом автомобильчике на их марке культовый Porsche 911 Turbo.

Значимые события в автомобильном мире? Знаменитые персоналии? Все это тоже представлено на марках и блоках. Портреты Луи Рено и Адама Опеля, Энцо Феррари и Жана Бугатти соседствуют на изображениях с наиболее известными моделями данных брендов: Renault KZ Torpedo и Opel Rekord P1, Ferrari Enzo и Bugatti Type 57C Galibier. А годовщину Николы Теслы Республика Гвинея отметила выпуском блока, на котором знаменитый «электрик» изображен рядом с одним из «детищ» Илона Маска.

Вы скажете, что любые из этих картинок сегодня можно найти или приобрести в гораздо большем размере и лучшем качестве, чем на миниатюрных марках. Но в марках есть нечто особенное. Это некая дань исторической традиции, что-то вроде прабабкиных ювелирных украшений. Такие давно не в тренде, но «выгулять» их раз в год на публике — особый шарм и смысл. Так и марки, вы всегда можете похвастаться перед друзьями маленькой, но аккуратной коллекцией из тематических серий тех же советских автомобилей. Это наша история, и маленькие марки — тоже ее часть.

Но тут надо сказать, что марки в коллекции могут быть только коллекционного качества. То есть храниться в специальном альбоме-кляссере российского, а может, и зарубежного производства. И те и другие встречаются в продаже. А сами марки не должны иметь каких-либо повреждений типа замятий, надрывов, пятен, дефектов перфорации. Поэтому обязательными атрибутами любого коллекционера должны быть пинцет, лупа и чистые сухие руки.

Создать или пополнить коллекцию марок нетрудно через интернет: многие наборы и штучные экземпляры есть в продаже как на специализированных сайтах и у частных лиц, так и на известных маркетплейсах. Но самое интересное в коллекционировании — это, конечно, встречи и обмены с единомышленниками. Можно ли заработать на продаже «излишков» или всей вашей коллекции? Можно, но немного. По-настоящему дорогие и ценные марки давно осели в сейфах серьезных собирателей и попадают на рынок разве что случайным образом или в виде подделок. Так что на первом месте в этой истории — прежде всего интерес.

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