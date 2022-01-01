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Чип бьет по автопрому

Доля от планируемых объемов производства, которая не была выпущена в связи с нехваткой микросхем в третьем квартале 2021 г.,%
Доля от планируемых объемов производства, которая не была выпущена в связи с нехваткой микросхем в третьем квартале 2021 г.,%

Мировой кризис микроэлектроники в уходящем году больно ударил по мировой автоиндустрии. Но хуже всего то, что в 2022-м эта проблема не просто сохранится, к ней добавится еще одна – дефицит магния

Электроника правит миром, и в особенности – производством автомобилей: по утверждению современных инженеров, в каждой новой машине сегодня используется около четырех десятков электронных систем, в которых требуется установка той или иной конфигурации микросхем. Проникшие в конструкцию транспортных средств чипы контролируют и управляют работой двигателя, подвески, следят за качеством топливной смеси и давлением в шинах. Также электроника теперь способна сама предотвратить занос или столкновение, включить на нужную температуру климат-контроль, поставить музыку; она управляет навигатором и может следить, скажем, за степенью усталости водителя.

Но именно сейчас такое обилие электроники в конструкции машин обернулось для их производителей настоящим кошмаром: весной прошлого года спрос на микросхемы сначала рухнул, а потом взлетел выше прежних показателей – в частности, из-за повышенного спроса на домашнюю бытовую технику и компьютеры, где используются те же чипы. На эту проблему наслоились логистические трудности, и вот уже в 2021-м мировой автопром стал ощущать острую нехватку микросхем.

Первыми начали останавливаться заводы в Японии, потом в США и других странах. К осени кризис ударил и по России: крупнейший отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ в конце августа – начале сентября на три недели полностью останавливал свои производственные линии, из-за чего серьезно пострадал выпуск таких моделей, как Lada Granta, Niva, ХRAY, а также Renault Logan, Sandero, Largus. Вынуждены работать с перебоями и некоторые другие российские заводы. Так, осенью о приостановке отгрузки автомобилей дилерам объявили представители московского предприятия Renault, где наблюдаются задержки с выпуском таких моделей, как Kaptur, Duster и Arkana.

Недавно международная аналитическая компания Boston Consulting Group (BCG) подвела неутешительные итоги: если в первом квартале текущего года производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн единиц, то за апрель – июнь оказалось недовыпущено уже почти вдвое больше автомобилей – 2,6 млн штук. Аналитики прогнозируют, что до конца 2021 года на производственных площадках будет заморожено еще до 5 млн машин. А значит, по результатам года в связи с нехваткой микрочипов склады автодилеров недосчитаются около 9 млн автомобилей, или примерно 13% мирового производства.

Что же касается конкретных корпораций, то, по подсчетам BCG, по причине дефицита чипов наиболее существенные потери в первой половине 2021-го понесли Ford (падение более чем на 700 тыс. шт.), Stellantis (марки Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep и др. – снижение почти на 600 тыс. шт.), Renault-Nissan-Mitsubishi (падение более чем на 415 тыс. шт.). А по итогам третьего квартала сильнее всего пострадал американский автогигант General Motors, который из-за нехватки электроники не смог выпустить порядка 32% запланированного объема автомобилей. Далее в этом периоде идут совместные китайско-немецкие предприятия FAW-Volkswagen (20%), SAIC Volkswagen (17%), а также Subaru (17%), Mitsubishi (14%), Renault-Nissan (11%), Stellantis (9%), Daimler (9%), Volkswagen (8%), Honda (3%).

Облегченные комплектации

Показательно, что глобальная нехватка чипов привела не только к остановке производственных линий, но и стала причиной того, что автопроизводители начали сокращать оснащение своей продукции электронными опциями. На рынке появилось такое понятие, как «облегченная комплектация» (когда быстро и по более низкой цене можно приобрести автомобиль без некоторых привычных функций). В конце текущего года на российском рынке приобрели популярность консультации специалистов на тему, какие электронные опции стоит устанавливать в обязательном порядке, а на каких можно сэкономить.

В целом современные автопроизводители делят все электронные блага на три большие категории: системы безопаснос­ти, комфорта и развлечений. На вопрос, можно ли сейчас сэкономить при выборе опций на автомобиль, большинство специалистов отвечают утвердительно. Сумма экономии в разных случаях составляет от нескольких десятков до более сотни тысяч рублей. Главное – понять, в каких условиях преимущественно будет эксплуатироваться машина.

К примеру, если вы редко ездите на дальние дистанции, то вряд ли есть смысл переплачивать за датчик усталости водителя, активный круиз-контроль и систему ночного видения. Зато при частой эксплуатации в городе разумно иметь такие опции, как камеры кругового обзора, контроль слепых зон, контроль дистанции спереди и сзади с функцией полной остановки, в том числе при появлении объектов при выезде с парковки.

Так же с комфортом. Покупателю надо задать себе вопросы и дать на них честные ответы – это наверняка убережет от лишних трат. Очевидно, что если нет детей или они уже взрослые, то переплачивать за подогрев, вентиляцию, электрорегулировку или массаж задних сидений, как и за дополнительный блок климат-контроля и медиасистему для задних пассажиров, нет никакого смысла. Ездите по хорошим дорогам и по ровной местности? Тогда зачем платить за пневмоподвеску, ассистенты подъема и спуска с горы? Но если автомобилем управляют двое, то можно, например, потратиться на электроприводы передних сидений с памятью положений.

Теперь еще и магний

Увы, проблема с поставками микросхем на конвейеры мировых автогигантов сохранится и в следующем году. Эксперты BCG прогнозируют, что стабилизация с поставками чипов произойдет не раньше середины 2022-го. В отчете компании отмечено, что постепенно мощности производителей микросхем переориентируются на потребности автомобильной промышленности. Но, поскольку стандартный цикл составляет 10–12 недель, а мощности по монтажу плат заняты на 6–12 месяцев вперед, значительные изменения произойдут не скоро. В четвертом же квартале уходящего года высокий спрос на микросхемы обусловлен продажами бытовой электроники в связи с Новым годом и Рождеством, что снова увеличит дефицит чипов.

При этом к нехватке микрочипов в мировом автопроме добавляется еще одна головная боль – дефицит магния. Магний – это металл, который жизненно важен для изготовления ряда различных автомобильных компонентов. Его сплав с алюминием широко распространен и используется во многих элементах конструкции автомобиля: от топливных баков до рам сидений и легкосплавных дисков.

Беда в том, что около 90% мировых запасов магния находится в Китае. При этом власти КНР из-за энергетического кризиса уже принудительно остановили 35 из 50 плавильных заводов по производству магния, последствия чего вскоре почувствуются во всем мире. По оценкам аналитической компании Fastmarkets, с середины сентября 2021 года стоимость магния составляла 40–45 тыс. юаней (6207–6983 долларов) за тонну, что на 36% больше, чем месяцем ранее. И есть уверенность, что цены на металл будут быстро расти и дальше.

Таким образом, формирующийся дефицит магния вместе с нехваткой микросхем может стать источником серьезных трудностей уже в начале 2022 года. «Пандемия продолжает вносить свои корректировки. Мы ожидаем выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года, – говорит Владислав Бутенко, председатель BCG в России и СНГ. – Также мы видим, что производители других компонентов начинают задумываться о корректировке объема производства ввиду вынужденного падения спроса со стороны автоиндустрии. Если это произойдет без плотного взаимодействия между сторонами, появится вероятность возникновения системного и довольно долгосрочного сбоя в цепочках поставок».

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