То, о чем боялись даже подумать нынешние лидеры мирового автопрома, наконец случилось. В полный голос о себе заявляют новые участники рынка — а именно хай-тек-гиганты, которые раньше к производству автомобилей имели опосредованное отношение

Бомбический эффект на прошедшем Пекинском автосалоне произвела презентация новинки от одного из ведущих глобальных производителей смартфонов и бытовой электроники — корпорации Xiaomi. Ее новый электрический спорткар Speed Ultra 7 по своим потребительским свойствам не уступает продукту от легендарной марки Porsche — электрическому суперкару Taycan Turbo. Но при этом стоит в три раза дешевле. В Китае на Xiaomi SU поднялся настоящий хайп: на авто уже получено 75 тыс. реальных заказов, что составляет половину от запланированного годового объема производства модели.

Стоит признать, что ранее и другие ведущие хай-тек-компании делали громкие заявления о планах выхода на автомобильный рынок. Но, например, корпорация Apple недавно свернула работы в этом направлении, Sony обещает представить машину только в следующем году, невнятно бубнит что-то про будущее своих автомобилей Google. Пока помимо Xiaomi успешный выход на арену автопрома осуществил телеком-гигант Huawei, который в сотрудничестве с китайской автомобильной компанией Seres недавно начал выпускать машины под брендом Aito. Старт этой марки вполне можно признать успешным: электрический кроссовер Aito M7 в прошлом году признан в КНР автомобилем года.

Но все же Huawei почему-то не стал называть машину именем своей компании (хотя те же смартфоны под своим неймингом выпускает). А Xiaomi сделала это, и теперь вместе со смартфонами, ноутбуками, телевизорами, часами и ворохом бытовых устройств, включая зубные щетки, под шильдиком Xiaomi (кстати, переводится как «маленькое рисовое зернышко») выпускаются еще и премиальные авто.

Плохая новость для традиционных автомобильных производителей заключается в том, что это только начало. А все потому, что на нынешнем игровом столе производства электрокаров козыри столетних автомобильных компаний потеряли силу. На протяжении десятилетий они вкладывали ресурсы в научно-исследовательские работы в области двигателей внутреннего сгорания и коробок передач, которые в обычных машинах являются самыми сложными технологическими элементами. Но в электрокарах этих деталей нет. Там есть батарейка и электромотор, компетенции по выпуску которых освоить вполне по силам новичкам.

Тем более такой компании, как Xiaomi, с ее финансовыми и инженерными ресурсами. Глава корпорации Лэй Цзюнь на пекинской выставке заявил, что в разработку нового SU7 в общей сложности было вложено 1,4 млрд долларов, и над его созданием работали 3,5 тыс. инженеров. Ну и, конечно, новый спорткар оказался напичкан всевозможными электронными системами, в которых уж кто-кто, а Xiaomi знает толк.

Обратим внимание, что в сегменте электрокаров уже и так присутствует много новых игроков, не связанных с традиционной автомобильной индустрией. Взять хотя бы корпорацию Li Xiang, электрокары которой пользуются популярностью в том числе в России. Она была создана всего 9 лет назад, причем нашим коллегой, автомобильным журналистом, основателем самого популярного в Китае автомобильного издания Auto Home. Господин Ли Сян (название компании созвучно с его именем, но пишется другими иероглифами, которые можно перевести как «мечта») всего за несколько лет сумел найти инвесторов, сколотить коллектив инженеров, и вот уже выразительные кроссоверы L7, L8, L9, а также представленный в Пекине L6 уверенно идут на обгон электрокаров Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz.

Вековые авторитеты рушатся. Кто был ничем, становится всем. Мировая электромобильная революция, о неизбежности которой говорили давно, несет с собой перетасовку игроков и изменение ландшафта всего авторынка.

Важно, что эти процессы на руку России. Зарубежный опыт наглядно показывает, что связанные с электрокарами стартапы могут сразу, без оглядки на прошлое, удачно прыгнуть в будущее. При правильно выбранном подходе почему бы не стать продуктом мирового уровня, например, тому же российскому электромобилю «Атом», производство которого обещают начать в следующем году? Кстати, его создатели с самого начала позиционируют его как гаджет на колесах.