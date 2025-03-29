В конце прошедшего года в правительстве РФ признали, что в стране достаточно автозаводов для покрытия потребностей населения в автотранспортных средствах

Вот это да! Оказывается, мы настолько богаты, что новые автомобили нам не так уж и нужны. Ну да, ни очередей, ни дефицита — заходи и бери. Хочешь — семейный кроссовер всего-то за три миллиона рублей. Или прекрасный электромобиль за девять миллионов. Не желаешь китайский — есть параллельный импорт по тем же ценам, а также вторичный рынок. Не хватает на иномарку? АВТОВАЗ и УАЗ предлагают сенсационно низкие цены. И на их продукцию нет средств? Тоже не проблема: возьми кредит в банке под какие-то 30 процентов. И будет тебе счастье.

Косвенно насыщенность рынка подтверждает статистика продаж. Прирост числа новых приобретений очевиден — 45%. Чего же еще желать? Мы — развитая автомобильная держава, правительство может гордиться.

Только… опять это только. Из окон министерских этажей, безусловно, видна радужная картина: потоки роскошных, блестящих «китайцев», заполонивших московские улицы. А где-то за МКАДом… Да полноте, кому оно нужно, то, что за МКАДом? Но для чего тогда строятся новые дороги и ремонтируются старые? Может, для того, чтобы кто-то куда-то и откуда-то ездил? Что-то и кого-то отвозил и привозил? Где-то строятся и развиваются производства, на которых начинают работать новые сотни и тысячи людей, возникает жилье для них, инфраструктура. Экономика прирастает с каждым годом, в отличие от Европы мы не стагнируем, — и что же, для всего этого достаточно автотранспорта? А его развитие не предполагается? Неужели оно опережает развитие экономики?

И какого же автотранспорта нам достаточно? Да, пожалуй, моделей стоимостью по 3–4 миллиона рублей уже хватит. Рынок насыщен, склады затоварены. Доходит даже до немыслимого — до снижения цен (это помимо льготных программ и скидок за кредиты и трейд-ин). Потому что не идут машины. По идее, рост продаж должен быть не 45 сильным, а трех-, четырех-, пятикратным. Спрос есть, и он огромен. Но у нас почему-то сдерживается рост автопрома. Налажена сборка передовых, современных «китайцев»? И каков ее результат? Продажи — втрое ниже запланированных, даже при том, что запланирована половина от рентабельного выпуска. С электромобилями вообще швах. Те, кто их производил, переориентируются на дизельные модели. Потому что да — достаточно нам электромобилей. Рынок сыт. А вот тех, что с ДВС, не хватает. Только дешевых и простых.

Каких? Посмотрите, что за модели первенствуют на вторичном рынке. В числе наиболее популярных пяти — ВАЗы моделей 2107 и 2114. В интернете вовсю идет обсуждение достоинств «Оки», передне- и заднеприводных «Москвичей». Да-да, достоинств! По прошествии трех десятков лет с момента окончания их выпуска люди приходят к выводу, что и на этих «шушлайках» вполне можно ездить. И вместимостью они обладают, и ремонтопригодностью. Чинятся на коленке. Запчасти до сих пор в наличии.

И вот, представьте, буквально сегодня прозвучало заявление председателя Законодательного собрания Запорожской области Виктора Емельяненко: «Надо возрождать Мелитопольский моторный завод и сборку на АВТОЗАЗе хотя бы тех же «Запорожцев». Есть в них потребность, есть! И спрос будет. А с развитием предприятий можно приступить к производству более современных моделей.

Может быть, кто-то не сможет ездить на «Запорожце» ментально. Чисто из гордости и предубеждения. А я когда-то начинал на модели 968М, в народе — «мыльницы», и честно скажу — вот купил бы и покатался с удовольствием. Потому что эта «мыльница» вполне была способна разогнаться до 100 км/ч и даже больше. Потому что ломалась она не так уж часто. А не перегревалась вообще никогда — это личный опыт. Достаточно было следить за состоянием мотора, что не представляло никакой сложности.

Ну хорошо, «Запорожец» — архаизм. Но не думаю, что на ЗАЗе сложнее организовать сборку более современных моделей — «Таврии», пятидверной «Даны», лифтбека «Славута». Их, в частности, можно было бы оснащать вазовскими моторами, такой опыт есть. Нет, конечно, можно взять планку повыше и пригласить тех же китайцев, которые согласятся на сборку чего-то ультрасовременного. Только… не согласятся ни они, ни наши сборщики. Потому что не продадут они самоновейшие кроссоверы по три, да даже и по два миллиона. Ни одного не продадут и прогорят. А «Запорожцы» разлетятся (по разумным ценам, естественно).

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

