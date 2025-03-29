В конце прошедшего года в правительстве РФ признали, что в стране достаточно автозаводов для покрытия потребностей населения в автотранспортных средствах
Вот это да! Оказывается, мы настолько богаты, что новые автомобили нам не так уж и нужны. Ну да, ни очередей, ни дефицита — заходи и бери. Хочешь — семейный кроссовер всего-то за три миллиона рублей. Или прекрасный электромобиль за девять миллионов. Не желаешь китайский — есть параллельный импорт по тем же ценам, а также вторичный рынок. Не хватает на иномарку? АВТОВАЗ и УАЗ предлагают сенсационно низкие цены. И на их продукцию нет средств? Тоже не проблема: возьми кредит в банке под какие-то 30 процентов. И будет тебе счастье.
Косвенно насыщенность рынка подтверждает статистика продаж. Прирост числа новых приобретений очевиден — 45%. Чего же еще желать? Мы — развитая автомобильная держава, правительство может гордиться.
Только… опять это только. Из окон министерских этажей, безусловно, видна радужная картина: потоки роскошных, блестящих «китайцев», заполонивших московские улицы. А где-то за МКАДом… Да полноте, кому оно нужно, то, что за МКАДом? Но для чего тогда строятся новые дороги и ремонтируются старые? Может, для того, чтобы кто-то куда-то и откуда-то ездил? Что-то и кого-то отвозил и привозил? Где-то строятся и развиваются производства, на которых начинают работать новые сотни и тысячи людей, возникает жилье для них, инфраструктура. Экономика прирастает с каждым годом, в отличие от Европы мы не стагнируем, — и что же, для всего этого достаточно автотранспорта? А его развитие не предполагается? Неужели оно опережает развитие экономики?
И какого же автотранспорта нам достаточно? Да, пожалуй, моделей стоимостью по 3–4 миллиона рублей уже хватит. Рынок насыщен, склады затоварены. Доходит даже до немыслимого — до снижения цен (это помимо льготных программ и скидок за кредиты и трейд-ин). Потому что не идут машины. По идее, рост продаж должен быть не 45 сильным, а трех-, четырех-, пятикратным. Спрос есть, и он огромен. Но у нас почему-то сдерживается рост автопрома. Налажена сборка передовых, современных «китайцев»? И каков ее результат? Продажи — втрое ниже запланированных, даже при том, что запланирована половина от рентабельного выпуска. С электромобилями вообще швах. Те, кто их производил, переориентируются на дизельные модели. Потому что да — достаточно нам электромобилей. Рынок сыт. А вот тех, что с ДВС, не хватает. Только дешевых и простых.
Каких? Посмотрите, что за модели первенствуют на вторичном рынке. В числе наиболее популярных пяти — ВАЗы моделей 2107 и 2114. В интернете вовсю идет обсуждение достоинств «Оки», передне- и заднеприводных «Москвичей». Да-да, достоинств! По прошествии трех десятков лет с момента окончания их выпуска люди приходят к выводу, что и на этих «шушлайках» вполне можно ездить. И вместимостью они обладают, и ремонтопригодностью. Чинятся на коленке. Запчасти до сих пор в наличии.
И вот, представьте, буквально сегодня прозвучало заявление председателя Законодательного собрания Запорожской области Виктора Емельяненко: «Надо возрождать Мелитопольский моторный завод и сборку на АВТОЗАЗе хотя бы тех же «Запорожцев». Есть в них потребность, есть! И спрос будет. А с развитием предприятий можно приступить к производству более современных моделей.
Может быть, кто-то не сможет ездить на «Запорожце» ментально. Чисто из гордости и предубеждения. А я когда-то начинал на модели 968М, в народе — «мыльницы», и честно скажу — вот купил бы и покатался с удовольствием. Потому что эта «мыльница» вполне была способна разогнаться до 100 км/ч и даже больше. Потому что ломалась она не так уж часто. А не перегревалась вообще никогда — это личный опыт. Достаточно было следить за состоянием мотора, что не представляло никакой сложности.
Ну хорошо, «Запорожец» — архаизм. Но не думаю, что на ЗАЗе сложнее организовать сборку более современных моделей — «Таврии», пятидверной «Даны», лифтбека «Славута». Их, в частности, можно было бы оснащать вазовскими моторами, такой опыт есть. Нет, конечно, можно взять планку повыше и пригласить тех же китайцев, которые согласятся на сборку чего-то ультрасовременного. Только… не согласятся ни они, ни наши сборщики. Потому что не продадут они самоновейшие кроссоверы по три, да даже и по два миллиона. Ни одного не продадут и прогорят. А «Запорожцы» разлетятся (по разумным ценам, естественно).
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Sollers будет выпускать в России гибридные пикапы
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что российская компания Sollers наладит производство пикапов с гибридной силовой установкой. Сроки начала производства и конкретная модель пока не уточняются
Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновил свою работу
Калужский автомобильный завод, который ранее принадлежал концерну Volkswagen, а ныне входит в группу AGR, возобновил свою работу. Заместитель главы Калужской области Владимир Попов заявил, что до окончания 2024 года с конвейера сойдут 27 тыс. автомобилей
Производство легковых автомобилей в России увеличилось вдвое
Согласно данным Росстата, с января по апрель текущего года количество произведенных автомобилей в РФ выросло на 92,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом только в апреле этот показатель вырос в 2,3 раза по сравнению с апрелем 2023 года
Новые санкции снова коснулись российского автопрома
Правительство США ввело новые санкции против российских компаний. Список пополнился автопроизводителем Aurus (ООО “Аурус”), государственным научным центром ФГУП НАМИ и компанией Lada (ООО “Лада Авто Холдинг”)
Завод «Москвич» перезапустит производство уже на следующей недел
Через несколько дней столичный завод уже запустит свой конвейер. Какие машины будут собирать на «Москвич»
Завод «Москвич» запустится в декабре
Столичная мэрия заявила о намерениях запустить завод «Москвич» уже в декабре этого года
Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей
По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть