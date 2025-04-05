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Уходя — уходи! Или нужны ли нам «возвращенцы»?

Западные автомобильные компании могут вернуться в Россию. Такую возможность стали активно обсуждать после сообщений о планах корейцев снова выйти на российский рынок

Отношения между США и Россией улучшаются, а Сеул в своих действиях всегда ориентируется на Вашингтон. Кстати, так же поступают и в Токио. Кроме того, корейские компании не сжигали мосты, ушли по-тихому и заключили договоры с возможностью обратного выкупа своих российских предприятий. Но, в отличие от некоторых других компаний, выкуп возможен для них в течение не слишком большого срока, который истекает в конце этого года. То есть им нужно поторопиться.

Новость расколола российское сообщество водителей на две части с диаметрально противоположными взглядами. Одни ждут не дождутся, когда у нас снова начнут официально продавать автомобили западных брендов. Другие заявляют, что не ожидают предателей у себя дома и никогда больше не сядут в их автомобили. Но, с какой стороны ни посмотреть, обе позиции ущербны. Улучшая отношения с Россией, Дональд Трамп действует исключительно в интересах США. Так же нужно поступать и нам. Главным вопросом должен стать — в чем наша выгода от их возвращения? И дальше поступать так, чтобы нам было выгодно. Но не менее важен и другой вопрос, стоит ли вообще обсуждать возвращение каких-либо компаний, кроме корейских. Давайте рассмотрим несколько примеров.

Французская Renault потеряла свои заводы в России, но еще несколько лет будет сохранять возможность обратного выкупа своей доли в АВТОВАЗе. Тем не менее возвращение компании под очень большим вопросом из-за позиции официального Парижа, который занимает сейчас выраженную антироссийскую позицию. Volkswagen продал свои российские заводы, к тому же политику Германии по отношению к России не назовешь дружественной. Вернуться к нам концерну будет крайне сложно. Надо еще учитывать, что Европа если и снимет санкции, то сделает это последней.

По некоторым данным, японские компании находятся на низком старте. Лучшие позиции здесь у Mazda, которая частично сохранила бизнес в РФ, а машины компании потоком шли в нашу страну по параллельному импорту. Компанию Toyota любят в России, но завода здесь у нее больше нет, поэтому придется все начинать с нуля.

В привилегированном положении находятся премиальные бренды. Они могут продавать свои машины в России, не открывая производство. Аудитория у них такая, что даже сегодня готова везти эти машины из-за рубежа окольными путями втридорога. Поправлю себя, та часть аудитории, которая у них осталась. Но существует масса нюансов. Mercedes, к примеру, ушел не слишком красиво, и вернуться ему теперь непросто.

Список можно продолжить, но и так понятно, что ситуация для большинства компаний непростая и возвращение легким для них не будет. Кроме того, власти России могут выставить ряд условий, чтобы подстраховаться от подобного бегства в дальнейшем. В первую очередь речь идет о локализации производства. Но ни за день, ни за месяц сделать такое не получится. При самом благоприятном раскладе процесс займет несколько лет. Про снятие санкций перед началом любых переговоров по теме я даже не говорю, это само собой разумеется.

Давайте теперь сформулируем наши цели, как это сделал бы Трамп. Что нам нужно? Адекватные цены и развитие собственного автопрома. Плюс стабильность на рынке, исключающая новые массовые исходы. С таких позиций и следует рассматривать допуск в Россию проштрафившихся. Нужно пускать — да, это повысит конкуренцию и по меньшей мере сдержит рост цен. Нужно пускать всех — нет. Особо матерые русофобы пусть останутся за порогом. Уважение к себе поможет защититься от новых побегов не хуже локализации. 

После составления списка компаний, которые можно пустить обратно в Россию, должен быть сформирован список условий. Он совсем необязательно должен быть единым для всех. Какое может быть равенство при таком количестве нюансов? При формулировке требований помним принцип — Россия прежде всего. И тогда, уверен, все будет хорошо. И на машинах вернувшихся к нам в страну компаний можно будет ездить с гордостью за Родину.

Китайские компании? Конечно, пусть остаются. И строят заводы. Во-первых, нам нужна конкуренция на рынке, во-вторых, они пусть и не без греха, но заполнили наш рынок в трудный момент. Мы же не американцы и должны учитывать и это. 

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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