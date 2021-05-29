Добрых 22 года назад я практически случайно стал автомобильным журналистом, причем сначала подумал – ненадолго. Но, как это часто бывает, завис на десятилетия. При этом ни на день не пожалел о таком выборе, разве что…

Из года в год все глубже погружаясь в автомобильную тематику, я начал замечать за собой признаки серьезных личностных изменений, описанных в специальной медицинской литературе как «профессиональная деформация».

Профессиональная деформация (от лат. deformatio – «искажение») – когнитивное искажение, психологическая дезориентация личности, развивающаяся из-за постоянного давления внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности и приводящая к формированию специфически профессионального типа личности.

Попробую объяснить проще. Бывает, смотрю себе какой-то фильм, что-то там происходит, страсти кипят нешуточные. Тут главный герой произносит смелую речь, выбегает из дома и садится в автомобиль. Вроде я должен следить за сюжетом, переживать за героев, но для меня в этот момент кино останавливается: не может он унестись на такой машине, эта модель в то время еще не продавалась! Все – неправда! И я отвлекаюсь от экрана, если есть сомнения, лезу в Интернет, чтобы точно убедиться: я прав, эту модель начали выпускать годами позже!

Спрашивается, зачем мне это? Как вообще сей факт влияет на развитие сюжета, что он изменит в жизни героев? Да ровным счетом ничего! Но мне обидно: историческая правда нарушена, а значит, фильм так себе, можно не досматривать…

А еще бесят наши коммерческие службы при кино- и телестудиях. Те, что велят замазывать-закрашивать шильдики на автомобилях в кадре. Объяснить, зачем это делается, с точки зрения здоровой психики невозможно. Видимо, по их извращенной логике, если положительный герой едет на «Мерседесе», это тут же приведет к взрывному росту продаж автомобилей марки. А они (коммерсанты от кино) от этого ничего не получают! Значит, следует заклеить фирменный знак, который для компании бесплатная реклама!

По-моему же, просто глупость. Ведь если следовать подобной логике, то, когда негодяй в кадре раскатывает на «Ауди», продажи бренда должны сразу рухнуть. Тогда уж нужно запретить показывать в кино и на ТВ все программы про путешествия – это ж реклама тех или иных стран да регионов! А может, будем красивые сюжеты показывать, а про название местности – ни слова? Вообще заклеивать шильдик в принципе бессмысленно: те, кто разбирается в машинах, и так поймут, что это за марка, а тем, кто не в курсе, все равно. Так что на поверку это не более чем глупость рекламных «манагеров».

Но это так, отступление от темы. На самом деле профдеформация пусть и не доставляет болезненных ощущений, однако способна поставить человека в совершенно дурацкое положение. Вот, например, лечу я несколько лет назад в большой компании коллег на автосалон в Швейцарию. Утренний рейс Москва – Женева, как всегда, полон знакомыми. Прохожу на свое место в экономклассе через бизнес-салон и там натыкаюсь на главу АвтоВАЗа, который тоже летит на выставку. Мы с ним хорошо знакомы, поэтому перекидываемся парой общих фраз, после чего я быстро договариваюсь о встрече на одном из стендов на следующий день и довольный собой иду на свое место. Мимо, куда-то в хвост, проходит коллега и говорит: «Видел, кто с нами летит в экономклассе?» «Конечно, – самодовольно отвечаю я. – К., и я с ним договорился о встрече». «Какой К.? – прос­то взревел товарищ. – Там сидит Анна Семенович, и у нее такое декольте!.. У меня чуть глаза не лопнули».

Мне очень стыдно, но Анну с декольте я даже не заметил…

Недавно я узнал, что профессиональная деформация не лечится. Совсем. В какой-то степени снимает остроту чтение нейтральных (с точки зрения профессии) книг, регулярное посещение музеев (не автомобильных), просмотр фильмов – про любовь… А лучше всего – телепрограмм про животных, хотя и там моя фантазия улетает ввысь и в сторону: а где они поставили камеру для такой шикарной сьемки? Нет, это не дрон, видимо, автомобиль с площадкой сверху – так можно снимать с верхней точки в движении…

На днях закончил читать очень приличный английский детектив. Сюжет закручен лихо, характеры прописаны мощно – захватывает. В какой-то момент главный герой должен попасть к умираю­щей родственнице, а в Англии как раз случилось наводнение и все дороги оказались отрезанными. Поэтому он арендует тяжелый внедорожник (марка и модель не названы) и едет по разрушенным дорогам, затопленным полям, через вышедшие из берегов ручьи… И все же наступает время, когда пути дальше нет, одна вода. Тогда герой бросает внедорожник в какой-то опустевшей деревушке, а дальше уже добирается на лодке. Благо успевает застать еще живую тетушку и через несколько дней едет домой. Поездом.

Я понимаю, что автор – писательница с мировым именем и имеет право не отвлекаться от сюжета. Мне же непонятно: а что, взятый в аренду внедорожник так и стоит в пустой деревушке? Или он сам по себе вернулся в Лондон? Словом, я хоть и дочитал роман с интересом, но мучился до конца книги – а что сталось с машиной, которая так помогла герою?

Нет, это здорово, что я стал автомобильным журналистом (о чем ни одного дня не пожалел). А то теперь даже боюсь представить, каково приходится коллегам, пишущим, к примеру, про силовые структуры или здравоохранение, – таких сериалов нынче пруд пруди, а ляпов наверняка еще больше. При нынешнем уровне культуры и подходе к делу иначе и быть не может…

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора