Войной это, конечно, назвать нельзя. Но по стечению жизненных обстоятельств вся «не Москва» на столицу имеет зуб. А потому владельцам автомобилей с московскими номерами приходится преодолевать трудности

Недавно меня обозвали странным словом «лопата». И спустя мгновение уточнили – «московская лопата». В жизни всякое бывает, и, что греха таить, по-разному люди друг друга обзывают, особенно в пылу дорожных страстей. Но чтоб вот так, «лопатой»?

Это случилось в Питере. Я сдавал назад в крайне узком дворике и случайно зацепил заборчик миниатюрного палисадника. Как говорится, на парктроник надейся, а сам не плошай. Я оплошал. За что и был обозван местным мужиком «лопатой». Обыкновенной, московской. Последнее, понятно, он выяснил по номерам.

Тех, кто отправляется в путешествие на автомобиле, всегда беспокоил вопрос, как относятся региональные гаишники к московским номерам. Не предвзято ли? Тут надо понимать их особую психологию. Они никогда лишний раз не остановят дорогие машины своего региона, за рулем которых может оказаться кум, сват, брат местного начальника или бандита. Или, не дай Бог, сами вышеназванные личности. Проблемы не нужны никому. И не тронут старичка на советской «классике». С него и взять-то нечего. Так что за редким исключением – не предвзято. Принцип один: попался – получи. Не попался – свободен. Поэтому главное – не нарушать. Откровенного мздоимства можно ждать, пожалуй, лишь на каких-нибудь блокпостах или во время всяческих региональных рейдов, тут не угадаешь. Хотя бывают исключения.

Представьте: поздний вечер, начало октября. Трасса М10 на подступах к Тосно. Погода хуже некуда – ветер, дождь, мокрый снег, «дворники» шуруют на предельном режиме, под колесами потоки грязной жижи. На трассе только я и мой Mitsubishi Space Star, больше никого. Впереди – освещенный пост ГИБДД. Мне из темноты отлично видно, как от поста отделяется фигурка в полицейской форме и отчаянно спешит в мою сторону. Бежит, придерживая фуражку, скользит, оступается и… падает! Но поднимается и снова мне навстречу. Будто в атаку на врага. Подбегает, представляется лейтенантом Пупкиным и спрашивает: «Куда летит столица?» Летит! Смешной! И ведь разглядел номера на камере! Пока дошли до поста для проверки документов, я вымок до последней нитки. Буквально, вплоть до нижнего белья. На представителя же власти – маленького, грязного и мок­рого – вообще было страшно смотреть. Носом шмыгает. С формы течет.

Ничего он мне не предъявил. После проверки документов сунул под нос расписание развода мостов в Питере – гос­тиница у меня была на Васильевском, посетовал, что могу не успеть, и, вздохнув, попросил… рублей пятьсот. Именно попросил.

Вот как? И почему? А потому, говорит, что для вас, москвичей, не весть какие деньги, а мне после такой смены, парацетамол покупать. Артист. Жалко мне его стало. Выдал ему купюру с цифрой «500» и уехал. Но факт – попросил.

Так вот. Не гаишники страшны путешественникам с московскими номерами, а местные жители. Недавно мне довелось съездить в Архангельск, так на каждой остановке – у кафе, на заправке, просто на обочине – местные у меня просили деньги. Просто так. Причем уже не те самые пятьсот, а уже «тыщу-две». Я спрашивал – за что? «А так просто, – отвечали мне. – Вы ж там богатые в Москве, что вам эти тыщи?»

Я понимаю, к столице и ее жителям отношение в российской провинции неоднозначное. Тут тебе и зависть, и ненависть, и чувство несправедливости. Но так по воле властей сложилось. И объяснять кому-либо что-то бесполезно – народный стереотип. Но, черт возьми, обидно! Отношение практически как в Индии к туристам: белый, значит, гони бабки. А ведь они не на деревьях растут.



Но с менталитетом можно бороться. Один мой знакомый, весьма состоятельный доктор, решил прикупить себе учас­ток рядом с Калязином. Очень рыбалку любит, да и места там замечательные – колокольня в воде, чаша радара посреди леса, Волга-матушка. Как положено, нанял риелтеров, и они ему подобрали штук шесть вариантов. Но все по каким то жутким ценам. Непорядок! Бросил практику, сел в свой Lexus и поехал смотреть сам. Та же история. И только потом сообразил, в чем дело. Стоит местным узреть московский Lexus, а в нем мужика, благоухающего дорогим одеколоном да в цивильной одежде, цену задирают адову. Тогда врач взял Logan на ярославских номерах, влез в джинсы, футболку и повторил экскурс. И уже через неделю оформлял документы на прекрасный участок. По цене в три раза ниже заявленной. В три раза! Владельцы, узнав, что он из Москвы, схватились за голову, но было уже поздно.

Однако вернемся к «московской лопате». В том питерском дворике, где я задел заборчик, мне пришлось некоторое время ждать приятеля. Разговорились с обозвавшим меня мужиком: интересно ведь, почему именно «лопата». Мужик вздохнул, пожал плечами и пояснил: «Это из советской классики. Хотя что вам объяснять, все равно ведь не поймете. Есть такой роман – «Два капитана» Каверина, так там главный герой на летчика учился. И когда он все делал плохо, инструктор говорил, что он летает, как лопата. Номера у вас московские. Так все и сложилось».

Нормально? Да кошмар! Нет, питерскую интеллигенцию, видимо, не изменить. А роман, кстати, мы читали, конечно. Раз восемь. И кино смотрели. Неоднократно. Так что, дорогие москвичи, бороться и искать, найти и не сдаваться!

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