Не исключено, что нам придется привыкать к странным словам и сооружениям, без которых, по мнению некоторых специалистов, транспортной безопасности в стране не обеспечить
Впервые об этом заговорили в ноябре 2020 года, когда Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) представил разработанный по заказу Министерства транспорта вариант нового ГОСТа по организации движения пешеходов. Особую важность документу придавал статус изысканий: готовили предложения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», одна из конечных целей которого – нулевая смертность в ДТП к 2030 году.
Дело, разумеется, полезное. Для справки: только за минувшие 12 месяцев ГИБДД зафиксировала более 30 тысяч аварий с пострадавшими пешеходами. Да что статистика, достаточно выйти на улицу, чтобы лично убедиться, как велики шансы угодить под машину даже у самого внимательного человека. Виной тому масса факторов, в том числе – «кривая» инфраструктура. В России ведь в порядке вещей необорудованные переходы через многополосные шоссе или же отсутствие освещения в опасных местах. Уверен, каждый без труда приведет десятки подобных примеров из личной практики.
И все же вроде бы давно назревший стандарт забуксовал. Изначально свежий ГОСТ планировали ввести в действие в 2021 году, но на дворе 2022-й, а эксперты обсуждают и критикуют уже третью редакцию документа. Причем активного оппонента РосдорНИИ неожиданно встретил в лице ГИБДД, которой, по идее, снижение показателей аварийности как раз больше всех на руку. Тем более в том случае, когда за судьбой проекта следят «на самом верху».
Можно, конечно, махнуть на бюрократическую возню рукой – мол, пусть ведомства договорятся, внедрят придумки, а там посмотрим. Вот только если предложения РосдорНИИ и правда примут в неизменном виде, мало рядовым автомобилистам не покажется. Напомню, именно ГОСТы определяют типы и расположение знаков, разметки, отбойников и прочих сооружений на дороге. Грубо говоря, это своды формальных правил, которые в любом случае эхом долетают до всех без исключения участников движения.
А теперь спросите себя – знакомы ли вы с понятиями вроде «рефюж», «дивертор», «шикана»? Последнее, возможно, слышали краем уха, если касались автоспортивной темы, но в целом нас хотят приучить к весьма странной терминологии. Переведу на человеческий: так ученые обозначили конструкции для «успокоения» автомобильного потока. В их числе тесные зигзагообразные связки поворотов (шиканы), ограждения для исключения сквозного проезда на перекрестках (диверторы), защитные элементы перед «островками безопасности» (рефюжи), приподнятые над проезжей частью пешеходные переходы – эдакие «лежачие полицейские»-переростки.
Если оставить за рамками витиеватые формулировки, смысл нового ГОСТа очевиден: чем ниже скорость автомобиля, тем выше шансы избежать смертельного наезда. Но ГИБДД справедливо парирует тем, что дорожники и нынешние то нормы применяют, скажем так, творчески, спустя рукава. И позаимствованные «из международной практики» решения рискуют вызвать еще больший хаос – запутать водителей и тем самым снизить адекватность их действий, приведя к обратному эффекту – росту числа аварий. Поэтому логичнее прежде навести порядок с тем, что уже имеем, а не изобретать новое.
За печальными примерами далеко ходить не надо: центр Москвы так безжалостно перекроили выделенными полосами, хитрой разметкой, частоколом знаков, что появились люди, которые отказываются ехать в пределы Третьего кольца не из-за дорогущей парковки или вечных заторов, а потому, что им банально страшно в мешанине ограничений. К тому же камеры готовы даже случайный проступок незамедлительно покарать штрафом.
Беда в том, что в погоне за высокими целями «инноваторы» нередко отрываются от реальной жизни. Мне доводилось бывать на заседаниях общественных групп по проблематике дорожного движения, и, увы, среди увлеченных ораторов я видел немало тех, кто если вообще и садится за руль, то изредка, эпизодически. Откуда же им знать о практических нуждах автомобилистов?
Похожая ситуация со всеми этими рефюжами и диверторами. То, что применимо на единственной улице условного европейского поселка с трафиком одна машина в час, плохо вяжется с российскими районами-«человейниками», которые едва не лопаются от дефицита свободного пространства. Надо принимать в расчет и менталитет граждан. Посмотрите на молодежь: уверенные, будто пешеход всегда прав, уткнувшиеся в телефоны миллениалы готовы не глядя шагать на проезжую часть. Такой подход преступно поощрять, с ним надо жестко бороться.
Поэтому хочется верить, что в деле транспортных трансформаций возобладает здравый смысл. Ждать осталось недолго – теперь принять новый ГОСТ планируют максимум в следующем году. Вопрос лишь в том, придется ли нам вслед покупать дорожно-русский словарь?
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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