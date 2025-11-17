Путин утвердил новую стратегию развития безопасности дорожного движения

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения, которая станет основой для реформы отрасли на ближайшие 11 лет

Документ нацелен на кардинальное улучшение ситуации на дорогах и предусматривает снижение ежегодной смертности в ДТП до 9,9 тыс. человек к 2030 году и до 7,4 тыс. к 2036 году. Сегодня жертвами аварий ежегодно становятся чуть более 10 тыс. человек, и задача государства — закрепить стабильный тренд на снижение.

В стратегии зафиксирован широкий перечень проблем, напрямую влияющих на аварийность. Главной причиной трагедий остается превышение максимальной разрешенной скорости движения. На нарушения скоростного режима в 2024 году пришлось 27,1% всех смертей. Еще четверть жертв приходятся на выезды на встречку, причем большинство таких аварий происходит там, где маневр разрешен. Дополнительным фактором риска становится перегруженность федеральных трасс. Разделительная полоса присутствует на менее пятой части магистралей и на менее 1% дорог регионального уровня, что ведет к увеличению числа лобовых столкновений.

Серьезной проблемой признано увеличение ДТП с водителями в состоянии наркотического опьянения. Правовой вакуум сохраняется и в вопросах управления автомобилем при приеме лекарств, которые могут ухудшать реакцию. Законопроект, устраняющий этот пробел, находится в разработке с 2023 года. Отдельно отмечена растущая доля аварий из-за отвлечения на гаджеты, а также рост ДТП с участием людей, не имеющих водительских прав. За шесть лет число погибших несовершеннолетних, управлявших мототехникой, выросло в 2,5 раза.

Отрасль также сталкивается со старением автопарка и падением качества ремонта и обслуживания. На 2024 год более 23% легковых автомобилей и почти 40% грузовиков эксплуатируются свыше 15 лет. На рынке сохраняется и избыток некачественных запчастей. Кроме того, в 2022–2024 годах подавляющее большинство новых отечественных легковых машин выходили на рынок без полного комплекта современных систем безопасности, что повышает риск тяжелых последствий в авариях.

В документе перечислены и системные вызовы отрасли, среди них — дефицит финансирования, недостаток профессиональных кадров и несоответствие дорожной инфраструктуры растущей интенсивности движения. Конкретные меры для решения этих задач правительство сформирует в течение ближайших шести месяцев. Уже обозначены направления работы, среди них — совершенствование системы камер, расширение упрощенного оформления мелких ДТП, формирование индивидуальной профилактической программы для водителей-нарушителей и обновление методов подготовки будущих автомобилистов.

При подготовке финальной версии были исключены нормы, вызвавшие резонанс в обществе. В частности, отказались от предложений, касающихся водителей старше 60 лет, а пункт по праворульным автомобилям сохранен в мягкой формулировке, которая предполагает анализ рисков, а не прямые ограничения.