Искусственный интеллект возьмется за сонных водителей

Госкомпания «Автодор» работает над внедрением новой системы контроля безопасности на дорогах, которая сможет автоматически выявлять водителей с признаками усталости. Об этом на ПМЭФ 2026 сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко

В основе проекта лежат технологии искусственного интеллекта. Система будет анализировать поведение автомобилей на трассах и выявлять характерные признаки утомления водителя. В частности, внимание алгоритмов привлекут машины, которые начинают вилять по полосе движения или слишком долго находятся в пути без остановок.

После обнаружения потенциально опасной ситуации водитель сможет получить предупреждение несколькими способами. В «Автодоре» рассматривают отправку SMS-сообщений, автоматические телефонные звонки, а также вывод информации на электронные дорожные табло.

По словам Вячеслава Петушенко, для этого будут использоваться данные о транспортном средстве, доступные по государственному регистрационному номеру. В настоящее время технология проходит стадию проработки, а сроки ее запуска пока не раскрываются.

В госкомпании отмечают, что значительная часть дорожно-транспортных происшествий происходит из-за невнимательности и усталости водителей. Поэтому новые цифровые инструменты должны стать дополнительным элементом профилактики аварий.