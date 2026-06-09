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9 июн 2026

Искусственный интеллект возьмется за сонных водителей

Искусственный интеллект возьмется за сонных водителей
Автор фото: magnific.com/ru

Госкомпания «Автодор» работает над внедрением новой системы контроля безопасности на дорогах, которая сможет автоматически выявлять водителей с признаками усталости. Об этом на ПМЭФ 2026 сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко

В основе проекта лежат технологии искусственного интеллекта. Система будет анализировать поведение автомобилей на трассах и выявлять характерные признаки утомления водителя. В частности, внимание алгоритмов привлекут машины, которые начинают вилять по полосе движения или слишком долго находятся в пути без остановок.

После обнаружения потенциально опасной ситуации водитель сможет получить предупреждение несколькими способами. В «Автодоре» рассматривают отправку SMS-сообщений, автоматические телефонные звонки, а также вывод информации на электронные дорожные табло.

По словам Вячеслава Петушенко, для этого будут использоваться данные о транспортном средстве, доступные по государственному регистрационному номеру. В настоящее время технология проходит стадию проработки, а сроки ее запуска пока не раскрываются.

В госкомпании отмечают, что значительная часть дорожно-транспортных происшествий происходит из-за невнимательности и усталости водителей. Поэтому новые цифровые инструменты должны стать дополнительным элементом профилактики аварий.

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