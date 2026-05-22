В России подготовили масштабную реформу дорожной безопасности до 2036 года

Правительство России утвердило масштабный федеральный план по повышению безопасности дорожного движения, рассчитанный до 2036 года. Документ включает 266 пунктов, направленных на сокращение смертности в ДТП

Согласно поставленным целям, к 2030 году число погибших на дорогах должно сократиться в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, а к 2036 году планируют уменьшить этот показатель вдвое. Реализацией программы займутся МВД, Минтранс, Росавтодор, Минэкономики, региональные власти и другие ведомства.

Одним из ключевых направлений станет модернизация дорожной инфраструктуры. Власти намерены построить объездные дороги населенных пунктов, расширять трассы с двух до четырех полос, устанавливать разделители встречных потоков, возводить новые надземные переходы и путепроводы через железные дороги.

Серьезное внимание уделят и ужесточению контроля за нарушителями. В правительстве намерены проработать усиление наказания за повторное управление автомобилем без водительского удостоверения. Среди рассматриваемых мер есть даже уголовная ответственность. Кроме того, водителей, лишенных прав за серьезные нарушения, могут обязать повторно сдавать экзамен на знание ПДД и проходить медицинское освидетельствование.

В документе отдельно упоминается использование беспилотников для мониторинга дорожной ситуации. Такие системы уже работают в ряде регионов с 2022 года и помогают выявлять выезд на встречную полосу и превышение скорости. Также власти изучат перспективы внедрения алкозамков и комплексов типа «Антисон», отслеживающих состояние водителя.

Отдельный блок посвящен праворульным автомобилям. Сейчас в России зарегистрировано более 2,5 млн таких машин, что составляет 3,6% автопарка страны. ГАИ проведет исследование рисков, связанных с их эксплуатацией, а также рассмотрит возможность создания специальных программ обучения для владельцев таких автомобилей.

Изменения затронут и систему получения водительских удостоверений. Экзамены планируют частично автоматизировать с помощью новых аппаратно-программных комплексов, а теоретические задания обновить, чтобы будущие водители не заучивали ответы механически.

Дополнительно власти хотят внедрить биометрическую проверку пользователей каршеринга через единую систему идентификации. Предполагается, что это позволит эффективнее проверять наличие водительских прав и личность арендатора.

В МВД также рассчитывают активнее применять искусственный интеллект для анализа транспортных потоков, профилактики ДТП и обработки нарушений, зафиксированных дорожными камерами.