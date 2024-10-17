Закон о штрафах за опасное вождение уже давно обсуждается в Государственной Думе. Существует несколько вариантов этого законопроекта, но проблема, которую он должен решить, очевидно, требует другого подхода

Основная проблема заключается в формулировке. Юридически опасный водитель совсем не тот, которого мы в быту считаем опасным. Формулировка опасного вождения в Правилах дорожного движения является крайне несовершенной и очень плохо описывает понятие опасного вождения так, как его понимает любой автомобилист. Каждый, кто не верит, может прочитать соответствующий пункт правил. В результате применения таких несовершенных и нечетких формулировок любой водитель, который дважды перестроился в тоннеле и дважды пересек сплошную линию, может быть признан опасным водителем и оштрафован или даже лишен прав, если это нарушение повторное. Хотя, давайте признаем, что такое перестроение и близко не стоит к опасному, а в городских условиях часто является типичным сценарием.

При этом гонки по городу на скорости 200 км в час и выше, игра в «шашки» и другие подобные инциденты, скорее всего, по-прежнему останутся безнаказанными. Такие случаи редки, и инспекторы могут даже не узнать про лихача или просто не успеть среагировать. Несправедливо.

Кто еще может попасть под раздачу? В частности, под определение опасного вождения попадают абсолютно все мотоциклисты, которые ездят между рядами, что является типичным способом езды для двухколесных. Крупный штраф и последующее лишение прав на длительный срок могут просто обнулить такой вид транспорта, как мотоциклы и мопеды в нашей стране, — рисковать никому не захочется. А езда на мотоцикле в общем потоке автомобилей утомительна и лишает мотоцикл ряда важных преимуществ.

Если же пытаться применить автоматические средства фиксации нарушений, то зафиксировать опасное вождение с помощью дорожной камеры довольно сложно. Это связано с техническими особенностями функционирования таких устройств. Зона контроля типичной камеры составляет, как правило, не более 50 метров дороги. Предположить, что на отрезке 50 метров водитель сможет на большой скорости совершить несколько последовательных нарушений, сложно. Обзорные камеры не предназначены для фиксации номеров автомобилей и функционируют лишь для общего понимания дорожной обстановки.

Что же делать? Ведь по-настоящему опасное вождение никуда не уходило с наших улиц, это может видеть каждый водитель чуть ли не ежедневно. Очевидно, что к опасному вождению необходим совершенно другой подход. Надо говорить не об опасном вождении в моменте, а об опасном вождении в принципе. То есть, когда водитель опасно водит автомобиль постоянно, он многократно попадается на нарушениях и нарабатывает себе сотни или иногда даже тысячи штрафов. И пусть даже он их оплачивает, но менее опасным от того, что он оплатил эти штрафы, такой водитель не становится.

В результате мы приходим к необходимости применения к опасному вождению классического риск-ориентированного подхода, когда водители должны признаваться опасными водителями, или водителями из группы риска на основании того, что они наездили на дорогах допустим за год. Если водитель получает 5–10 штрафов за год, то очевидно, что он не опасный водитель. Неаккуратный, но не опасный. Если же человек получает несколько тысяч штрафов за год, для меня лично очевидно, что это опасный водитель. Как надо управлять автомобилем, чтобы получить тысячу штрафов?

Но для внедрения риск-ориентированного подхода понятие «опасное вождение» должно быть скорректировано в ПДД. Опасное вождение должно быть напрямую связано с количеством штрафов, которые получает водитель на дорогах. И как только это будет сделано, почти все вопросы отпадут. Потому что любой здравомыслящий человек подпишется под тем, что если человек наездил несколько тысяч штрафов за год, то что-то в поведении этого человека на дороге не в порядке. И с таким водителем надо разбираться индивидуально.

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