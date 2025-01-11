Москва переходит на «динамический» тариф парковок. Если сформулировать его суть коротко, то водитель не будет знать, сколько он заплатит за парковку, пока не приедет на место и не включит приложение «Парковки России» в своем смартфоне

Загодя будет известен только максимальный тариф, сегодня он составляет 800 руб/час. Также у водителей останется надежда припарковаться бесплатно, по тарифу 0 руб/час. Собственно, на второе и делают упор городские власти. Сейчас парковки загружены неравномерно, и, если мест много, почему бы не снизить цену, а если парковка пустая, почему бы не сделать ее в этот момент бесплатной. Такова официальная логика Департамента транспорта столицы.

Однако для водителя новый порядок означает, что он будет ехать в неизвестность. Машину в карман не положишь. Прибыв на место и обнаружив, что парковка забита до отказа, придется платить 800 руб/час. Можно, конечно, поискать место на парковках поблизости, но тариф на них вряд ли будет заметно отличаться. Уверен, в Москве немало водителей, считающих 800 руб/час непомерным тарифом. Как думаете, станут ли они рисковать или просто пересядут на метро? Не хочу сказать ничего плохого про нашу подземку, часто ею пользуюсь и в целом доволен, но точно знаю из разговоров со слушателями, что так думают не все водители. Найдутся те, кто категорически против общественного транспорта.

Пока «динамический» тариф действует на пяти московских улицах. Любопытно, что до его введения самым высоким был тариф 600 руб/час, теперь 800. То есть водителям не только предложили что-то непонятное и негарантированное, но и невзначай повысили максимальный тариф сразу на 33%!

Посмотреть, сколько стоит парковка в месте назначения в момент выезда из дома или с работы, нельзя. Точно так же, как нельзя заранее, за час или два, забронировать себе место на парковке. Сложности с бронью действительно могут быть, причем очень разные. Бесплатная бронь при записи к врачу приводила к массе злоупотреблений, когда пациенты записывались и не приходили или бронировали сразу несколько слотов, так как не могли точно рассчитать, когда попадут в поликлинику. Но эту проблему можно было бы решить хотя бы отчасти введением платной брони — не приехал, оплати час или два парковки. А вот другая проблема непреодолима — зафиксировать цену из дома можно, но нет никакой гарантии, что к моменту приезда водителя на нужную улицу там останутся парковочные места. В общем, как-то спрогнозировать цену нельзя, а страх неопределенности, по словам врачей, опасен для психики. Чтобы избежать этой неопределенности, многие просто не поедут.

У «динамического» тарифа есть только один очевидный плюс. Если водитель открыл парковочную сессию, то тариф для него меняться уже не будет, даже если для других он с течением времени в несколько раз вырастет. Но, опять же, кто мешает один раз приехать на место, когда машин там нет, открыть парковочную сессию за 0 руб/час и больше не закрывать ее, перемещаясь по Москве и в нужное время приезжая на ставшую таким образом бесплатной парковку? Словом, как вы понимаете, вопросы есть.

Но и это не главное. Предполагаю, что пятью улицами с «динамическим» тарифом все не закончится. Ради этого не стоило огород городить. Вангую, что, как это было и с самими платными парковками, новый тариф постепенно распространится на всю Москву. И, выезжая куда-то, водители будут знать лишь вилку цен от и до. Такие условия комфортны лишь для очень обеспеченных людей, которые могут позволить себе не считать деньги, потраченные в приложении «Парковки России». Удалось встать по низкой цене — хорошо, не удалось — ничего страшного. Остальные трижды подумают, прежде чем ехать. Есть и еще один важный нюанс. Процитирую один из ответов, размещенный на сайте «Московский паркинг»: «Парковки с «динамическим» тарифом работают платно круглосуточно с понедельника по воскресенье, кроме дней государственных праздников». Не исключаю, что «динамический» тариф позволит убить и еще одного зайца — покончить с бесплатными парковками по воскресеньям. Ведь логично, если парковка пустая, она бесплатна, а если есть спрос, пусть даже в воскресенье, нужно брать деньги, чтобы регулировать загруженность парковок. В таких условиях многие москвичи сократят поездки до минимума, а жители соседних регионов трижды подумают, прежде чем ехать в столицу. Улицы Москвы разгрузятся. Может, в этом конечная цель?

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