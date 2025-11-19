Подмосковье расширяет сеть платных парковок в восьми городах

Уже с 15 декабря в регионе появятся новые зоны платной парковки, охватывающие 11 участков региональных дорог. В общей сложности будет организовано 475 машино-мест в Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Ивантеевке, Зарайске, Озерах, Пушкине и Серпухове

Большинство новых парковок будет работать по единому тарифу. Стоимость составит 50 рублей в час для легковых автомобилей, 25 рублей для мототранспорта и 100 рублей для грузового транспорта. В отдельных точках условия скорректированы. В Домодедове на улице Вокзальной в селе Ям тариф составит 40 рублей для легковых машин, 20 рублей для мототехники и 80 рублей для грузовиков. В Ивантеевке парковка расположена в жилой застройке, что отразилось на расценках. Здесь стоимость составляет 30, 15 и 55 рублей соответственно. Жители домов на улице Первомайской смогут оформить резидентские разрешения через портал госуслуг.

Контроль оплаты будет обеспечиваться камерами и мобильными парконами. Штраф за отсутствие оплаты составляет 2500 рублей. При этом регион сохраняет ряд льгот. Бесплатной парковка остается для владельцев мотоциклов, электромобилей и многодетных семей при наличии оформленного разрешения. Кроме того, плата не взимается по воскресеньям и в дни государственных праздников.