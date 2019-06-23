Всеобщая электрификация автомобильной индустрии перекидывается и на спорт: гонки на электрокарах стремительно развиваются, приобретая все больше поклонников, а по числу зрителей и спонсоров уже догоняют традиционные автомобильные соревнования

На одном из недавних этапов главных гонок на электрических автомобилях Formula E в Риме меня поначалу охватили смешанные чувства. С одной стороны, машины здесь несутся без привычного рева двигателей – слышится лишь легкий свист электромоторов да скрип покрышек, что очень необычно. С другой стороны, погрузившись в атмосферу состязаний и разобравшись в правилах, понимаешь, что Formula E – это довольно захватывающее зрелище, которое по некоторым параметрам даже превосходит «королеву автоспорта» Formula 1.

Интрига на интриге

Начать с того, что современные электрические болиды Formula E развивают на трассе уже почти такие же скорости, как в Formula 1: автомобили чемпионата оснащены моторами, способными выдавать мощность 250 кВт (335 л.с.). Благодаря этому гоночные электрокары могут мчать со скоростью 280 км/ч и иметь сумасшедшую динамику разгона – 2,8 с до 100 км/ч. Так что страсти на трассах разгораются нешуточные, хотя главное здесь – это некоторые особенности правил, делающие соревнования очень увлекательными.

Например, машина каждой команды оснащена стандартным аккумулятором (емкость 54 кВт-ч), заряда которого специально едва хватает до конца гонки. Во время борьбы за победу гонщику нужно выбрать правильную стратегию, связанную с зарядом батареи: он должен в правильном режиме использовать разгоны и торможения (при наборе скорости тратится много заряда, а в процессе торможения включает­ся режим рекуперации, когда батарея, наоборот, заряжается). При этом зрители по ходу гонки могут следить за данными о том, какой уровень заряда у каждого из болидов. Конечно же, случаются и драматичные моменты. Например, лидер заезда, немного недотянув до финиша, буквально на последнем круге вдруг останавливается, не в состоянии завершить гонку.

Другой захватывающий момент в правилах соревнований на электрокарах – так называемый Attack Mode, специальный режим, который делает машину на время более мощной. Его может активировать каждый участник дважды по ходу гонки, для этого надо проехать через специальный сектор на трассе, после чего автомобиль в течение нескольких минут получает дополнительную мощность 25 кВт. Все болиды, едущие в режиме Attack Mode, видны на трассе (у них загорается соответствующая лампочка), к тому же этот режим обозначается и на табло, отчего зрителям интересно наблюдать, сколь умело пользуется этим временным преимуществом спортсмен. Дополнительную интригу обеспечивает то, что детали Attack Mode (сколько минут он будет действовать) судьи объявляют только за час до старта, так что команды могут лишь непосредственно перед началом гонки решить, какую стратегию применить в отношении данного пункта правил.

Еще одна «фишка» состязаний Formula E – так называемый Fan Boost. Это тоже дополнительный заряд мощности электрокара, который можно временно получить уже за счет интерактивной активности болельщиков. Последние через соцсети и другие каналы могут заранее проголосовать за любимых пилотов, и пятерым из них, с большим количеством голосов, во второй половине гонки дают дополнительную 5-секундную прибавку мощности для их болидов. И снова имена спортсменов, получивших Fan Boost, объявляются практически в последний момент – за четверть часа до старта.

Тем не менее в будущем организаторы Formula E намерены усовершенствовать правила, внеся в них еще больше привлекательных моментов, а заодно и разнообразив досуг зрителей. Например, есть планы предоставить болельщикам возможность как бы соревноваться со спортсменами на трассе в реальном времени в виртуальной реальности: желающие смогут подключаться к подобию компьютерного симулятора, благодаря чему каждый во время гонки станет управлять виртуальным болидом, будто бы проходя трассу. Получится причудливое смешение реального и виртуального мира автогонок.

Больше зрителей и спонсоров

Гонки на электромобилях Formula E учредил испанский бизнесмен Алехандро Агаг, который ранее занимался политикой, а позже стал развивать бизнес, связанный с автоспортом. В начале 2010-х ему пришла идея организовать зрелищные соревнования на электрокарах, которая встретила поддержку Международной автомобильной федерации (FIA), и в сентяб­ре 2014 года стартовал первый сезон новой гоночной серии.

В 2018–2019 годах проходит только пятый сезон Formula E, однако даже за такой короткий срок эти состязания превратились в значимое событие, набрав и опыт, и вес в мире автоспорта. Прежде всего, серьезные усовершенствования получила конструкция автомобилей. В частности, с нынешнего сезона в Formula E участвуют гоночные электрокары второго поколения, главная особенность которых состоит в том, что одного заряда батарей хватает автомобилю на полную гонку продолжительностью 45 минут. В предыдущих четырех сезонах гонщикам приходилось в ходе заезда использовать две машины, меняя болид с разряженным аккумулятором на новый.

Растет и зрительская аудитория Formula E. Сейчас этапы проходят в крупнейших мегаполисах планеты – таких, как Мехико, Гонконг, Париж, Монако, Берлин, Берн, Нью-Йорк (гонки специально устраиваются на их улицах, чтобы продемонстрировать безвредность электромобилей для городской среды). Согласно официальным данным, каждый этап посещает в среднем более 100 тыс. человек, и эти показатели растут. Как увеличивается и телевизионная аудитория: права на трансляцию гонок приобретают известные телеканалы (в частности, Eurosport). По заявлениям руководства Formula E, если три года назад зрительский охват на ТВ составлял 250 млн человек, то в этом сезоне мероприятие смотрят уже свыше 400 млн жителей из более чем 170 стран. Значимую прибавку аудитории дают и онлайн-трансляции, которые сегодня собирают до 580 млн просмотров.

Но главное, электрические состязания все больше ценят ведущие мировые автопроизводители, на фоне роста продаж электромобилей им необходим пиар в этой области. Сейчас в соревнованиях принимают участие 11 команд, шесть из которых представляют крупные мировые бренды – Audi, BMW, Jaguar, Mahindra, Nissan и DS. Однако в ближайшее время сюда должны прийти новые автоконцерны: уже в следующем сезоне на трассу выйдут команды Mercedes-Benz и Porsche. Понятно, что пока бюджеты команд скромнее, чем в Formula 1 (в среднем расходы одной команды в Formula Е составляет 20 млн евро, что минимум в пять раз меньше, чем в Formula 1). Тем не менее в заездах на электрических болидах участвуют весьма именитые пилоты. Так, за команду Venturi выступает бразилец Филипе Масса, а за Nissan едет известный швейцарский гонщик Себастьен Буэми, который до этого побеждал в гонках «24 часа Ле-Мана».

Приходят в Formula E и солидные спонсоры. Например, сейчас ее партнерами являются швейцарская финансовая группа Julius Baer и страховая компания Allianz. Помимо этого, на гоночных трассах охотно рекламируются такие компании, как Michelin, Heineken, DHL, Tag Heuer, Hugo Boss, Modis, Geox. Активизируются в качестве рекламодателей и фирмы из сферы производства электроники и электротехники – Panasonic, Bosch, Enel, а титульным спонсором Formula E ныне значится один из мировых лидеров в области электротехники шведско-швейцарский концерн ABB.

Электрокары идут на обгон

Вполне вероятно, что в будущем гонки Formula E будут проводить и в России. В 2015 году в Москве уже проходил этап этих соревнований, теперь же речь идет о том, чтобы устраивать электрогонки в нашей стране на регулярной основе. По словам представителей российских автогоночных структур, контракт об организации этапа Formula E у нас может быть заключен уже в следующем сезоне, в качестве кандидатов на его проведение рассматриваются Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Но даже если электрические автогонки не придут в Россию, понятно, что соревнования электрокаров – это новая реальность мирового автоспорта. Помимо Formula E проходят и набирают популярность состязания на электрических мотоциклах Moto E, а также другие новые серии вроде Electric GT или монокубка Jaguar eTrophy.

И пускай говорят, что автогонки без рева моторов – это что-то неестественное. Уже подрастает поколение, которое будет воспринимать режущие слух традиционные двигатели внутреннего сгорания на гоночных соревнованиях как нечто «олдскульное», отживающее свой век явление. Кстати, в самом деле, сидеть на трибунах Formula E куда комфортнее, нежели на Formula 1, – грохот моторов не закладывает уши, и во время соревнований можно спокойно разговаривать с соседями или звонить по телефону.