Степень пофигизма, свойственного россиянам, подчас просто зашкаливает. Причем даже в тех случаях, когда речь идет о собственном здоровье, а порой и жизни

Как только объявили о том, что для ввозимых в Россию автомобилей оснащение системой «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 июня вновь станет обязательным, по всей стране прокатилась волна недовольства. Дескать, обходились целый год без этой «приблуды», и ничего, живем себе, зачем же «разводить народ на деньги» в столь непростые времена?

Напомню, весной прошлого года российские власти ввели мораторий на установку кнопок SOS на импортируемые иномарки. Во-первых, в тот момент санкции против нашей страны вновь ужесточили, а потому ввоз микрочипов, без которых невозможен выпуск электроники, практически сошел на нет. Во-вторых, следовало в принципе дать передышку рынку, который почти одновременно покинуло большинство западных и азиатских автомобильных марок.

Теперь, судя по всему, уже есть понимание, что ситуация как-то выправляется. Преж­де всего, начал работать параллельный импорт, а предприятия, брошенные в России иностранцами, мало-помалу загружаются другой продукцией – тут можно и столичный «Москвич» вспомнить, и уже бывший завод Nissan в Питере. К тому же на российский рынок дружно устремились многочисленные автопроизводители из Поднебесной, благодаря чему дилерские салоны стали заполняться.

Что же касается злополучных чипов, начавших косить мировую экономику еще в разгар ковидной пандемии, то и на них нашлась управа. Компании, производящие устройства с кнопкой SOS для машин, уверяют, что дефицит ликвидирован еще в минувшем январе, а потому отмена моратория с 1 июня выглядит скорее перестраховкой, чтоб уж наверняка! Причем тут могут быть разные решения – как поставки полупроводников из других стран, так и использование отечественных разработок. Косвенно это подтверждает, в частности, тот факт, что власти Москвы объявили о продаже в 2023 году 6,5 млн транспортных карт «Тройка» на российских чипах.

Таким образом, с приходом лета установка устройств вызова экстренных служб, подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», на иномарки, ввозимые с других рынков, снова становится обязательной. Что не нравится в первую очередь тем, кто наладил «серые» поставки на вторичный рынок автомобильного секонд-хенда из азиатских стран. Якобы для личного пользования по документам жителей Приморья они завозят транспортные средства по заказам практически со всей России. Только из Японии в 2022 году в нашу страну доставили свыше 213 тыс. машин с пробегом, что почти на треть больше, чем годом ранее. И это при том, что средняя стоимость «бэушного» автомобиля из Страны восходящего солнца за тот же период выросла почти в 2,5 раза – с 4,5 до 11 тыс. долларов.

Понятно, что и поставщики таких машин, и их покупатели хотели бы минимизировать расходы. В том числе – избежав установки кнопки SOS, цена которой вместе с монтажом и активацией зашкаливает за 40 тыс. рублей. В принципе, понять этих людей можно. Но лишь в том случае, если забыть, какую эффективность продемонстрировала «ЭРА-ГЛОНАСС» за семь минувших лет. Так, в 2022 году она приняла от попавших в беду российских автомобилистов около 12,5 млн экстренных вызовов, продолжив этот тренд и в 2023 м: только за январь система обработала свыше миллиона таких сигналов.

То есть ежедневно в «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматическом режиме (вследствие серьезных ДТП) или по вызову водителей, попавших в критическую ситуацию, в среднем приходит до 35 тыс. экстренных вызовов. Нередко – из таких локаций, где нет вообще никакой связи, даже сотовой. За каждым из таких сигналов – авария, пожар, потоп, сошедшая с горы лавина или сель, обрушившийся мост либо еще какое то ЧП, требующее помощи спасателей, врачей, пожарных. И, соответственно, тысячи людей, вовремя спасенных от увечий или гибели.

Вот и скажите мне, стоит ли на этом экономить? По-моему, тут даже обсуждать нечего.

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