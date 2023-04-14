Автомобильный портал Motorpage
Как бы жадность не сгубила…

Степень пофигизма, свойственного россиянам, подчас просто зашкаливает. Причем даже в тех случаях, когда речь идет о собственном здоровье, а порой и жизни

Как только объявили о том, что для ввозимых в Россию автомобилей оснащение системой «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 июня вновь станет обязательным, по всей стране прокатилась волна недовольства. Дескать, обходились целый год без этой «приблуды», и ничего, живем себе, зачем же «разводить народ на деньги» в столь непростые времена?

Напомню, весной прошлого года российские власти ввели мораторий на установку кнопок SOS на импортируемые иномарки. Во-первых, в тот момент санкции против нашей страны вновь ужесточили, а потому ввоз микрочипов, без которых невозможен выпуск электроники, практически сошел на нет. Во-вторых, следовало в принципе дать передышку рынку, который почти одновременно покинуло большинство западных и азиатских автомобильных марок.

Теперь, судя по всему, уже есть понимание, что ситуация как-то выправляется. Преж­де всего, начал работать параллельный импорт, а предприятия, брошенные в России иностранцами, мало-помалу загружаются другой продукцией – тут можно и столичный «Москвич» вспомнить, и уже бывший завод Nissan в Питере. К тому же на российский рынок дружно устремились многочисленные автопроизводители из Поднебесной, благодаря чему дилерские салоны стали заполняться.

Что же касается злополучных чипов, начавших косить мировую экономику еще в разгар ковидной пандемии, то и на них нашлась управа. Компании, производящие устройства с кнопкой SOS для машин, уверяют, что дефицит ликвидирован еще в минувшем январе, а потому отмена моратория с 1 июня выглядит скорее перестраховкой, чтоб уж наверняка! Причем тут могут быть разные решения – как поставки полупроводников из других стран, так и использование отечественных разработок. Косвенно это подтверждает, в частности, тот факт, что власти Москвы объявили о продаже в 2023 году 6,5 млн транспортных карт «Тройка» на российских чипах.

Таким образом, с приходом лета установка устройств вызова экстренных служб, подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», на иномарки, ввозимые с других рынков, снова становится обязательной. Что не нравится в первую очередь тем, кто наладил «серые» поставки на вторичный рынок автомобильного секонд-хенда из азиатских стран. Якобы для личного пользования по документам жителей Приморья они завозят транспортные средства по заказам практически со всей России. Только из Японии в 2022 году в нашу страну доставили свыше 213 тыс. машин с пробегом, что почти на треть больше, чем годом ранее. И это при том, что средняя стоимость «бэушного» автомобиля из Страны восходящего солнца за тот же период выросла почти в 2,5 раза – с 4,5 до 11 тыс. долларов.

Понятно, что и поставщики таких машин, и их покупатели хотели бы минимизировать расходы. В том числе – избежав установки кнопки SOS, цена которой вместе с монтажом и активацией зашкаливает за 40 тыс.  рублей. В принципе, понять этих людей можно. Но лишь в том случае, если забыть, какую эффективность продемонстрировала «ЭРА-ГЛОНАСС» за семь минувших лет. Так, в 2022 году она приняла от попавших в беду российских автомобилистов около 12,5 млн экстренных вызовов, продолжив этот тренд и в 2023 м: только за январь система обработала свыше миллиона таких сигналов.

То есть ежедневно в «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматическом режиме (вследствие серьезных ДТП) или по вызову водителей, попавших в критическую ситуацию, в среднем приходит до 35 тыс. экстренных вызовов. Нередко – из таких локаций, где нет вообще никакой связи, даже сотовой. За каждым из таких сигналов – авария, пожар, потоп, сошедшая с горы лавина или сель, обрушившийся мост либо еще какое то ЧП, требующее помощи спасателей, врачей, пожарных. И, соответственно, тысячи людей, вовремя спасенных от увечий или гибели.

Вот и скажите мне, стоит ли на этом экономить? По-моему, тут даже обсуждать нечего.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Андрей Безверхов, журналист
14 апреля 2023

"Как бы жадность не сгубила…"
Денис Смольянов, шеф-редактор портала Quto.ru
28 марта 2023

"Золотой час"
Алексей Грамматчиков, редактор журнала «Эксперт»
13 марта 2023

"Чеболи для российского автопрома "
Антон Чуйкин
09 марта 2023

"Между Москвой и Питером АЗС не нужны"
Василий Сергеев, «Российская газета»
24 февраля 2023

"Покатались – и хватит!"

Интересные новости по теме

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть 14 октября 2022 0
Citroen 19_19 концепт

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс. 28 мая 2019 0
Автомобильное мнение народа

Автомобильное мнение народа

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя 21 февраля 2019 0
То, что тебя бесит за рулем

То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители 12 февраля 2019 0
Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера 24 августа 2018 0
Названы самые популярные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей 22 августа 2018 0
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего 22 августа 2018 0
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении 20 августа 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 1 4 0