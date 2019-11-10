Где водители ездят хуже, чем в России? Раньше на этот вопрос можно было ответить уверенно: в Китае! Но недавно автомобилисты Поднебесной вдруг стали «белыми и пушистыми», почти не нарушающими ПДД. Что же такое там произошло?

Наведение порядка началось… с реформы «балльной» системы – той самой, что нам только обещают ввести. У каждого китайского автомобилиста отныне есть 12 баллов, которых можно лишиться на раз-два. Например, за поддельное водительское удостоверение или скрытые номерные знаки… А ведь еще совсем недавно «новые китайцы» гоняли по трассам, прикрыв номера компакт-диском! Теперь такого нет и в помине.

Едем дальше. Два проезда на красный сигнал светофора тоже означают «прощай, права». И вообще, списывают баллы буквально за все: от непристегнутого ремня (2 балла) до… слишком медленной езды (3 балла). Когда «сгорит» вся дюжина, водителя отправят на специальные курсы, попутно заставив заплатить огромный штраф. А после – полноценный экзамен! И это первая причина, почему китайцы стали намного реже нарушать правила.

Отдельно упомянем водителей грузовиков и автобусов – к ним относятся вдвое строже, чем ко всем остальным. Практически любое нарушение равняется лишению прав. Ну, например, если шофер автобуса остановится на автомагистрали. С магистралями, кстати, там все хорошо: к началу этого года общая длина сети скоростных дорог Поднебесной достигла 142 500 км, став крупнейшей системой таких трасс на планете.

Вторая причина – в массовом контроле. В России мы часто слышим, что «суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения». Китай тоже прошел через это, да и сейчас некоторые лазейки остались. Скажем, нарушения, которые зафиксированы камерами, можно записать на любого человека. Правда, желающих стать «подставным нарушителем» становится все меньше, а их услуги – все дороже. Что же касается контроля, то камер там полным полно, но вместе с тем хватает и живых «надзирателей», штат которых разом вырос вдвое. Дело в том, что в штат дружинников набрали тысячи провинциалов, которые обладают теми же полномочиями, что и полицейские. Причем категорически не берут взятки: если нарваться на проверку, со службы вылетишь пробкой, а у дружинников высокие зарплаты и длинные отпуска.

Взять, например, Шанхай. Там они получают 5–6 тыс. юаней (45–54 тыс. рублей), имеют 70 дней оплачиваемого отпуска – 30 летом, 30 зимой и еще 10 – в любое время года. Им даже полагается полицейская форма. И авто­мобилисты слушаются их беспрекословно: «полиция без погон» упряма и принципиальна, попытка же перечить для автомобилиста легко может закончиться кутузкой!

А еще китайцы заранее боятся введения страшной «Шэхуэй синьюн тиси». Это новейшая «Система социального доверия», которая позволит поощрять и наказывать граждан за любые поступки, включая соблюдение или нарушение ПДД. Пока работу этого механизма можно оценить на примере 670-тысячного Жунчэня на востоке страны. Но его повсеместное внедрение должно состояться совсем скоро – в 2020 году.

Вот как это должно работать. Каждому жителю страны «выдадут» тысячу виртуальных баллов. А затем, оценивая по 160 000 параметрам, станут списывать имеющиеся или начислять новые. Стал донором? Молодец, держи баллы! Нарушил ПДД? Извини, система вычтет 5 очков. И так – по любому поводу. Актуальный рейтинг будет формироваться по информации от 142 учреждений. Плюс вездесущие камеры слежения, обученные распознавать лица.

В итоге у каждого человека появится электронное «клеймо». С рейтингом ААА (от 1050 баллов) ты будешь считаться примерным гражданином, которого и к врачу можно пустить вне очереди. Отметка С – уже повод искать новую работу: во всяком случае, такого чиновника точно не потерпят на госслужбе. Люди категории D – фактически изгои. Таким ни кредит взять, ни авиабилет купить – ни-че-го!

В общем, «Шэхуэй синьюн тиси» только запускается, а ее уже боятся. И лишний раз стараются не нарушать правила. Вдруг система вспомнит старые прегрешения? Тем более что возможность все помнить и все видеть закладывается изначально – к концу этого года парк камер должен составить 500 млн по стране. То есть на каждых троих жителей, включая стариков и младенцев, будет приходиться «всевидящее око».

Кстати, «всевидящее око» – отнюдь, не преувеличение. Первоначально система «следила» только за такими видами нарушений, как превышение скорости, проезд по выделенной полосе для общественного транспорта и пересечение стоп-линий. Но потом научилась такому, что только держись! К примеру, вычислять преступников, а также автоматически выписывать штрафы пешеходам-нарушителям.

О пешеходах как-нибудь расскажу отдельно, а пока приведу забавный пример. В городе Дайе провинции Хубэй, где офисные клерки, опаздывая на работу, повадились перебегать дорогу на красный свет, на пешеходных переходах установили специальные турникеты. Решил перемахнуть проезжую часть на запрещающий сигнал светофора? Получи мощную струю воды из брандспойта!

Конечно же, порядок на дорогах китайцы навели. Но чем-то все это напоминает роман Джорджа Оруэлла «1984» про тотальную слежку, написанный полвека назад. Хотим ли мы подобного в России? Давайте оставим этот вопрос не просто открытым, а предложим каждому на него ответить. Но, чтобы наши водители стали такими же дисциплинированными, хотелось бы точно!