14 май 2026

Пьяных водителей будут оформлять быстрее

Процедура оформления водителей, подозреваемых в управлении автомобилем в состоянии опьянения, станет проще и быстрее. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который сокращает количество документов, необходимых сотрудникам полиции при проведении освидетельствования

Поправки затрагивают статьи 27.12 и 27.13 КоАП РФ. Сегодня при выявлении признаков алкогольного опьянения инспектору необходимо подготовить от трех до пяти процессуальных документов. В этот перечень входят протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования, направление на медицинское освидетельствование, а также протокол об административном правонарушении и, при необходимости, протокол задержания автомобиля.

Новый закон позволяет отказаться от составления отдельного протокола об отстранении от управления. Вместо этого инспектор сможет сделать соответствующую отметку непосредственно в акте освидетельствования, в иных процессуальных документах или в постановлении по делу об административном правонарушении.

Такой же подход применяется и к задержанию транспортного средства. Информация о задержании может указываться в протоколе о правонарушении, либо в определении о возбуждении дела.

По расчетам авторов инициативы, упрощение документооборота позволит ежегодно экономить около 33,6 тыс. рабочих часов. Дополнительным эффектом станет сокращение расходов на закупку бланочной продукции.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

