О том, что пешеходов надо любить, Илья Ильф и Евгений Петров писали 93 года назад. И уже тогда сетовали, что «кротких и умных пешеходов стали давить». С годами ситуация только ухудшилась, и количество жертв растет. Как, впрочем, и среди водителей, которые пытались спасти нерадивым двуногим жизнь, рискуя своей

Вообще, любой нормальный и трезвый водитель всегда из последних сил пытается спасти пешехода. А это значит, что цель у нас общая — чтобы никто не пострадал. Список ключевых обязанностей водителя, которые помогут избежать наездов на пешеходов и обеспечить безопасность, длинный, но несложный. И его легко запомнить, если прочитать статью раза три. Особенно это нужно сделать тем, у кого опыт вождения небольшой. У остальных это все должно быть уже в крови и на уровне рефлексов.

В первую очередь мы все обязаны соблюдать скоростной режим. Да, иногда это сложно, но вблизи пешеходных переходов, школ, детских площадок и других мест с высоким двуногим трафиком это просто необходимо. Хотим мы того или нет, но наш святой долг — ВСЕГДА пропускать пешеходов, если они переходят дорогу по зебре. Даже если они вообще не смотрят на нас и на другие машины. Мало того, пропускать пешеходов нужно даже тогда, когда они переходят в неположенном месте. Мы сильнее и сможем. Но при этом выскажем все, что думаем, — этого не отнять.

Еще одна полезная хитрость: снижать скорость перед переходами, даже если пешеходы пока не вышли на дорогу. Особенно в скользкое время года и суток с плохой видимостью. И никогда не обгонять другие автомобили, которые останавливаются перед пешеходным переходом. Это очень опасно, поскольку из-за них может выйти пешеход. Или мамочка, толкающая впереди коляску с ребенком. Также надо быть внимательным и снижать скорость при приближении к остановкам общественного транспорта. Пешеходы могут неожиданно выйти на дорогу из-за автобуса или троллейбуса. Ну и про трамвайные остановки не забываем — там нужно остановиться и пропустить пассажиров.

Вообще, следует быть готовым к любым неожиданностям со стороны пешеходов, чтобы вовремя среагировать и не сбить. Пешеход может поскользнуться, упасть под воздействием алкоголя или просто резко изменить направление и скорость движения. Поэтому и по дворовым территориям надо двигаться с минимальной скоростью и максимальным вниманием, так как пешеходы (особенно дети) могут внезапно выскочить перед автомобилем.

Иногда помогает звуковой сигнал, но использовать его нужно грамотно. Я обязательно побибикаю, если пешеход переходит дорогу в неположенном месте, отвлечен на смартфон или ни черта не видит в своем капюшоне. И побибикаю снова, если этот гад еще и в наушниках. Но буду сигналить только в необходимых случаях, чтобы не спровоцировать панику.

Быть внимательным и снижать скорость следует еще и на поворотах. Там ведь тоже может быть регулируемый или нерегулируемый переход. А на нем потенциальные жертвы, которых из-за поворота не видно.

Не устали от нравоучений? Не раздражают? А ведь нам еще надо научиться контролировать эмоции! Бывает, что кто-то выбесил, куда-то опаздываешь или просто любовь несчастная. Но даже в такой ситуации важно уберечь себя и других от своего агрессивного вождения. Лучше спокойно доехать до места, а там расслабиться. Ну можно еще большую подушку зверски избить, если нет боксерской груши.

И не забываем про зеркала. В них всегда нужно смотреть при движении задним ходом, чтобы не наехать на пешеходов. Особенно если вы водитель мусоровоза, который пятится задом по узким дворам.

Еще одно простое, но важное правило, которое написано кровью: не отвлекаться на телефон и другие устройства во время движения. Куча аварий у нас происходит, когда водитель переключал песню, прикуривал или искал на ходу короткий маршрут в навигаторе. И уж самое простое и железобетонное: ВСЕГДА останавливаться на красный сигнал светофора, даже если никого нет и никто не видит. А точнее, уже на желтый, чтобы наверняка.

Про обязанности пешеходов напишем в следующем выпуске. Пусть готовятся и не думают, что у них только права.

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