Роботы-доставщики попадут под ПДД

В России готовятся ввести единые правила эксплуатации роботов доставщиков. Проект экспериментального правового режима уже согласован профильными ведомствами и направлен в правительство. Эксперимент рассчитан на три года и охватит 35 регионов страны

В документе сказано, что основным маршрутом для таких роверов станут велосипедные дорожки, где разрешена скорость до 25 км/ч. При движении по тротуарам и пешеходным зонам устройства смогут разгоняться не более чем до 10 км/ч, а перед пересечением проезжей части и на пешеходных переходах скорость должна быть снижена до 6 км/ч.

Дополнительно вводится запрет на движение по тротуарам шириной менее 1 метра, если речь не идет о погрузке или разгрузке товаров. Во всех случаях совместного движения приоритет получают пешеходы, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности. Если робот создает помеху, он обязан снизить скорость до минимальной или полностью остановиться. Новые правила также разрешают роверам передвигаться внутри зданий и пользоваться лифтами.

Для самих устройств устанавливаются единые технические требования. Их длина не должна превышать 110 см, ширина составит не более 80 см, масса без груза ограничена 120 кг, а мощность электродвигателя не должна превышать 4 кВт. Обязательными станут светоотражатели, опознавательные огни, звуковой сигнал и регистрационный номер.

Отдельный раздел документа посвящен авариям с участием роботов доставщиков. При отсутствии пострадавших и материального ущерба участники смогут разъехаться без оформления происшествия. Если же есть ущерб или пострадавшие, компания-владелец обязана направить представителя, вызвать ГАИ и передать полиции данные со встроенной камеры, включая запись момента происшествия и 10 секунд до и после него.

По итогам трехлетнего эксперимента количество роверов планируется увеличить с 1 до 12 тыс. единиц. Полученный опыт станет основой для подготовки постоянных изменений в ПДД, которые окончательно определят место роботов-курьеров в транспортной системе.

