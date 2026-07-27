Минтранс выбирает новый дорожный знак для парковки многодетных семей

Минтранс России начал открытое голосование по выбору нового дорожного знака, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. На выбор автомобилистам и всем желающим предложено 7 вариантов оформления. Именно знак, набравший наибольшее количество голосов, планируется использовать на дорогах страны

Как пояснили в ведомстве, новая табличка позволит выделять специальные парковочные места рядом с объектами, которые наиболее востребованы семьями с детьми. Речь идет о поликлиниках, школах, детских садах, торговых центрах и других общественных пространствах.

Одновременно Минтранс сообщил, что проект постановления о внесении соответствующих изменений в Правила дорожного движения уже подготовлен. Документ планируется внести на рассмотрение правительства и принять до конца текущего года.

Помимо появления нового дорожного знака, ведомство прорабатывает дополнительную меру поддержки многодетных семей. Для семей, в которых воспитываются более четырех детей, рассматривается возможность бесплатной парковки сразу двух транспортных средств. Это должно сделать использование личного транспорта более удобным для больших семей и упростить доступ к социально значимым объектам.

