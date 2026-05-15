Госдума снова отклонила законопроект о штрафах за превышение средней скорости

Государственная дума отклонила законопроект, который позволял регионам проводить эксперименты по фиксации нарушений на основе данных с нескольких дорожных камер

С инициативой выступили власти Вологодской области. Предполагалось, что на определенном участке дороги камеры будут рассчитывать среднюю скорость автомобиля, а постановление о штрафе будет оформляться по месту расположения последнего комплекса фиксации. Законопроект поддержали законодательные собрания Астраханской области и Республики Коми.

Система наказания за среднюю скорость уже применялась в России до 2021 года. Однако после решения Верховного Суда Российской Федерации практика была прекращена. Суд указал, что в постановлении должны быть точно определены место и время совершения правонарушения, а не абстрактный участок дороги между двумя камерами.

Дополнительным препятствием стало отсутствие самого понятия «средняя скорость» в Правилах дорожного движения. В профильном комитете Госдумы подчеркнули, что Кодекс об административных правонарушениях не может предусматривать ответственность за нарушение норм, которых юридически не существует.

Также отмечается, что принятие закона потребовало бы дополнительных затрат на установку новых комплексов фиксации. Кроме того, возникла бы ситуация, при которой в одном регионе водителей штрафовали бы за среднюю скорость, а в соседнем нет, что противоречит принципу равенства граждан перед законом.

Ранее идеи о возвращении таких штрафов высказывали власти Московской области, Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа, однако поддержки на федеральном уровне они не получили.

